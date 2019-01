Mali: Dakar-Bamako-Ferroviaire - Le gouvernement invité à mettre en oeuvre "tous les engagements du ressort de la partie sénégalaise"

Dakar — Le chef de l'Etat Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement de "mettre en œuvre tous les engagements du ressort de la partie sénégalaise", pour la relance et la réhabilitation de la ligne de chemin de fer reliant Dakar à Bamako, a-t-on appris de source officielle.

Macky Sall, intervenant lors du Conseil des ministres, a invité le gouvernement "à mettre en œuvre tous les engagements du ressort de la Partie sénégalaise, afin d'assurer la relance de Dakar-Bamako-Ferroviaire (DBF) ainsi que la réhabilitation prochaine de ladite ligne de chemin de fer", rapporte le communiqué publié à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Evoquant à cette occasion la relance du chemin de fer et du développement des transports ferroviaires, le président de la République a informé les membres du gouvernement de la réception du Train Express Régional (TER), sur le trajet Diamniadio-Rufisque-Dakar, évènement devant coïncider avec "l'inauguration de la gare ferroviaire de Dakar, sous sa présidence, le 14 janvier 2019".

"Ces deux évènements historiques et symboliques, marquent son attachement particulier au développement du réseau et des transports ferroviaires afin de mieux sécuriser la mobilité urbaine et interurbaine rapide et à moindre coût", souligne le communiqué du Conseil des ministres.

Aussi le TER est-il appelé à "s'insérer dans le développement urbain global des communes, zones et localités traversées ou polarisées", ajoute-t-il.

"Dans ce cadre, le Président de la République demande au Gouvernement de veiller à l'indemnisation équitable et intégrale des populations impactées par le projet et de poursuivre la sensibilisation des populations et des usagers sur les problématiques de sécurité ferroviaire et, plus généralement, sur la prochaine exploitation technique et commerciale du TER et des 14 gares réalisées", lit-on encore.