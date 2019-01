Cote d'Ivoire: Ouattara à Gon et aux ministres - " Ce que j'attends de vous en 2019"

document

Ci-dessous les propos du chef de l'État, Alassane Ouattara lors du premier conseil des ministres de l'année 2019, tenu le mercredi 9 janvier 2019, à Abidjan.

Monsieur le Vice-Président de la République ;

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Monsieur le Ministre d'Etat ;

Mesdames et Messieurs les Ministres ;

Madame le Secrétaire Général du Gouvernement ;

Madame et Messieurs les Secrétaires d'Etat ;

Mesdames et Messieurs,C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, à l'occasion de ce premier Conseil des Ministres de l'année 2019.

Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements, pour les vœux formés à mon endroit et à celui de la Première Dame au seuil de cette nouvelle année.En retour, je formule pour chacune et chacun de vous, pour vos familles respectives et pour vos collaborateurs, des vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

Je souhaite que 2019 soit une année de consolidation de la paix pour notre pays.Comme j'ai eu à l'indiquer au cours de la présentation des vœux avec les Corps constitués de la Nation, la stabilité et la sécurité pour tous, doivent être un préalable à la poursuite de l'œuvre de développement engagée depuis 2011. C'est pourquoi, nous ne ménagerons aucun effort pour garantir cette paix.

A cet égard, nous devons, au cours de l'année 2019, poursuivre les réformes institutionnelles en vue de renforcer la démocratie dans notre pays.Nous devons également continuer les réformes dans les secteurs de la sécurité et de la justice et consolider l'efficacité de l'action gouvernementale.

Monsieur le Premier Ministre,

Vous venez de réaffirmer l'engagement du Gouvernement à œuvrer, sans relâche, à la poursuite des efforts déployés, en vue de donner aux populations, des conditions de vie plus favorables.

Je m'en félicite car, c'est bien cela notre objectif ultime ; cela doit nous amener à travailler davantage, pour répondre encore plus efficacement aux attentes de nos concitoyens.

Le bilan de l'action gouvernementale, au terme de l'année 2018, a montré des avancées significatives, qui ont contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire et à la consolidation de son positionnement stratégique dans le concert des Nations.

Des progrès ont également été enregistrés par notre pays, au cours des douze derniers mois, aux plans économique et social ainsi qu'en matière de réformes structurelles et de développement des infrastructures.

Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués d'une équipe gouvernementale déterminée et au travail, sous votre leadership.

Je voudrais donc vous féliciter tous, pour votre engagement, votre dévouement et votre attachement au résultat.

A présent, je vous demande de mettre un accent particulier sur l'action sociale du Gouvernement, avec la mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement.

Ce Programme, tout comme les autres Programmes prioritaires qui seront finalisés en 2019, doit faire l'objet d'un suivi rigoureux que le Gouvernement devra mettre en place. J'attends de vous, la transformation du Programme Social du Gouvernement en une réalité concrète pour chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre pays.

Par ailleurs, je vous demande de poursuivre les réformes structurelles en vue de consolider la stabilité macroéconomique et budgétaire, d'accroître la compétitivité de notre économie et d'attirer davantage d'investissements, en mettant en exergue les avantages du nouveau Code des Investissements.

Nous devons aussi poursuivre l'industrialisation de notre pays, à travers la transformation de nos matières premières principales que sont le cacao, le café, l'anacarde, l'hévéa, le palmier à huile, en vue de générer plus d'emplois stables pour les jeunes et les femmes.

Enfin, la Côte d'Ivoire doit, au cours de cette année 2019, continuer d'être un acteur de premier plan sur la scène internationale grâce à une diplomatie qui privilégie le dialogue et le consensus.

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame et Messieurs les Secrétaires d'Etat,

L'année 2019 a été placée sous le signe du social. Nous devons être plus efficaces, plus déterminés et plus solidaires pour la réalisation effective des activités inscrites dans le plan d'action 2019.

J'attends donc de chacun de vous, de l'action et des résultats, dans le strict respect de la programmation financière arrêtée, afin d'atteindre le double objectif de répondre aux attentes de nos concitoyens et de maintenir les grands équilibres macro-budgétaires.

Je voudrais, pour terminer, vous réitérer mes félicitations et mes encouragements à faire encore plus.

Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous !