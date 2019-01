Cote d'Ivoire: Développement de Grand-Bassam - Des jeunes cadres sonnent la mobilisation autour de Jean-Louis Moulot

Le maire Rhdp déclaré élu par la Commission électorale indépendante (Cei), Jean-Louis Moulot ne manque pas de soutien.

Après les cadres et employés de la mairie de Grand-Bassam qui disent avoir hâte de retrouver leur maire, des jeunes cadres réunis au sein du mouvement « sursaut bassamois » sonnent la mobilisation « générationnelle » autour de celui qu'ils désignent comme un des meilleurs de sa génération, pour booster le développement de la ville touristique et historique de Grand-Bassam.

Ils l'ont exprimé le 7 janvier, à l'occasion d'une visite de présentation de vœux à Jean-Louis Moulot, par ailleurs directeur de cabinet adjoint du Président de la République.

Au nom du mouvement « sursaut bassamois », le coordinateur général, Nestor Gnahoui, estime qu'après une part active dans la campagne pour la victoire de Jean-Louis Moulot, le temps est arrivé de traduire tout cet engagement en acte. Et ce, à travers la mise à disposition de la ville, toutes les expertises que regorge le mouvement.

« Il est plus que nécessaire pour les jeunes cadres de Grand-Bassam que nous sommes, de s'inspirer et de se rassembler autour du modèle de réussite que représente Jean-Louis Moulot, pour créer une synergie d'actions participatives et constructives, sans discriminations ethniques, religieuses et politiques, autour du développement de notre localité », plaide Nestor Gnahoui.

Qui a sollicité l'onction du maire déclaré élu par la Cei pour la mise en œuvre d'une plateforme dédiée « au recensement des jeunes cadres de Grand-Bassam désireux de contribuer au développement de cette belle citée hautement symbolique, qui est une terre d'opportunités ouvertes où l'expertise et le savoir-faire de toutes et de tous y seront les bienvenus ».

Rien de grand et de bien ne pouvant se faire sans paix, « sursaut bassamois » a saisi l'occasion pour lancer un appel aux cadres de Bassam en général et aux jeunes en particulier, pour une union forte afin de préserver la cohésion sociale et la paix.

Dans la même veine, Jean-Louis Moulot a réaffirmé sa détermination à travailler « sans relâche » pour le bien-être des populations bassamoises. Il a par ailleurs invité les jeunes cadres à s'investir davantage dans le développement de leur localité.

Jean-Louis Moulot a aussi engagé ses hôtes à prendre une part active dans toutes les actions qui contribueront au rassemblement, à la paix et à la cohésion sociale. Et ce, en s'appropriant les vertus de tolérance, de pardon et d'ouverture.