Ile Maurice: L'Express Junior s'émancipe

Cher ami-lecteur, nouvelle année, nouveau départ. En 2019, ton l'express Junior entame sa mue et se transforme en un magazine mensuel.

Tu as soif de connaissances ? Tant mieux ! Nous avons dégagé plus d'espace pour de nouvelles rubriques, des activités ludiques, des conseils pratiques, des jeux et plein d'autres surprises à découvrir. La mission de ce nouveau l'express Junior, est, outre de t'informer, de te sensibiliser, te faire découvrir des tas de choses tout en apprenant et en t'amusant !

Le magazine l'express Junior, c'est une fenêtre sur l'actualité, les sciences, la littérature, l'écologie ou encore le cinéma. Dans chaque numéro, tu retrouveras le dossier Junior. Et quoi de mieux pour cette première édition que de parler de la rentrée des classes ? Retrouve nos super conseils pour réussir ta rentrée (pages 6 et 7) ! Tu découvriras également de nouvelles rubriques comme le coin savant ou encore ton calendrier des événements spécial Junior.

Ton magazine veut également que tu participes encore plus à cette aventure. Pour cela, n'hésite pas à nous envoyer les histoires que tu écris, les vidéos que tu fais et les photos de tes expériences ! Si tu aimes la lecture, va vite à la page 13 pour une petite surprise. Nous t'invitons aussi à faire ta propre revue de ton bouquin préféré et nous la publierons !

Et si tu as de gros chagrins de coeur, ou simplement besoin de conseils, n'hésite pas à nous contacter ! Tu pourras tout nous dire sur WhatsApp ou par mail et nous te répondrons dans notre coin psy, où un spécialiste sera à l'écoute. Tu as grandi ? Ben, ton Junior aussi !

Pssssst ! Les parents, on ne vous oublie pas! N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos critiques et de vos suggestions.