Cote d'Ivoire: Affi répond à Assoa Adou

Le président du Front Populaire Ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, était à Daoukro, mercredi 9 janvier, pour y rencontrer le président du PDCI Rda, Henri Konan Bédié.

Réagissant à l'appel de l'ex Président Laurent Gbagbo en faveur de l'union des partis et mouvements de gauche lancé par Assoa Adou, celui dont la légitimité à la tête du Fpi est contesté par le détenu de la Haye, a dit : « La situation de la Côte d'Ivoire interpelle tous les Ivoiriens dans leurs diversités.

Ce n'est pas seulement l'idéologie de gauche qui est menacée, c'est la Nation ivoirienne qui est en danger. C'est la démocratie qui est menacée. Pour ces questions-là, il n'y a pas de gauche ni de droite. Pour la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriensdoivent se rassembler, quelle que soit leur obédience ou idéologie politique », a précisé le président du FPI.

S'agissant de la plateforme annoncée par le Président du Pdci, Affi N'guessan a dit : « Étant donné que nous avons une échéance importante qui est l'étape des négociations autour du code électoral, il faut que la plateforme soit mise en place.

Il faut que les partis politiques commencent à travailler, il faut que ces partis politiques se rencontrent déjà avant l'échéance de fin janvier ».

Le député de Bongouanou sous préfecture et président du conseil régional du Moronou a aussi indiqué qu'il était venu présenter les vœux de Nouvel an, apporter son soutien au président Bédié, face à la situation que subit son parti : « Nous sommes venus manifester au président Bédié notre solidarité dans les moments difficiles que le PDCI RDA traverse, à travers la volonté affichée de démolir ce parti, par le président Ouattara et son régime.

C'est une situation qui nous interpelle, dans la mesure où nous-mêmes sommes victimes de cela, comme beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, à travers les agressions de ce type dont fait face le PDCI Rda, c'est l'ensemble de la démocratie Ivoirienne qui est menacée.

Il était donc important que dans ces moments là, nous nous retrouvions, que nous examinions les voies et moyens, pour y faire face.

Je crois que l'une des voies est la plateforme qui a été proposée l'année dernière, pour laquelle, nous avons souhaité que des initiatives soient prises le plus rapidement possible, afin que ce soit le cadre du rassemblement, pour résister à la dictature rampante à laquelle nous assistons.

Pour défendre aussi, tous les élus qui ont été spoliés de leur victoire au cours des élections municipales et régionales, qui se sont tenues récemment. Et surtout, pour préparer, ensemble, la grande rencontre sur la réforme du cadre juridique et institutionnel des élections et pour envisager, ensemble, l'alternance politique en 2020 ».

Pascal Affi N'guessan s'est dit satisfait de la réaction du premier responsable du parti fondé par le président Félix Houphouët Boigny face à toutes ces préoccupations : « Nous avons été satisfaits de voir que ces préoccupations sont partagées, et que le président Bédié a déjà pensé à ce que les discussions commencent le plus rapidement possible.

Donc, dans les jours à venir, vous aller certainement voir que tous les partis politiques, qui adhèrent à l'idée de cette plate forme, vont se retrouver pour tracer ensemble les sillons, pour mener ensemble des actions unitaires, afin de défendre les élus locaux spoliés de leur victoire et afin de préparer ensemble le changement politique en 2020 ».

Le Président du Fpi était accompagné de Agnès Money, Christine Konan, Christine Adjobi, Gnepa Barthélémy, Coulibaly Seydou et Konaté Navigué.