Afrique: L'Egypte est grandissime favori de la CAN 2019, selon Mohamed Aboutrika

Dakar — L'Egypte, avec sa génération actuelle, est le grandissime favori de la CAN 2019, en comptant également avec l'avantage de jouer à domicile, a déclaré Mohamed Aboutrika, triple vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec les Pharaons.

"Avec le retour du public dans les stades et la qualité des joueurs actuels, il y a de grandes chances que l'Egypte reprenne son cycle de domination du football continental", a déclaré la légende égyptienne, qui a gagné les CAN 2006, 2008 et 2010, dans un entretien avec l'APS.

Invité parmi les légendes africaines lors des CAF Awards, qui ont eu lieu mardi à Diamniadio, l'ancien attaquant d'Al Ahly se dit convaincu que tout sera réuni pour une grande réussite de l'évènement sportif continental.

"En 2006, l'Egypte avait commencé son règne avec la Coupe d'Afrique des nations qu'elle avait organisée et gagnée à domicile", a rappelé l'attaquant à la retraite.

Avec cette génération guidée par Mohamed Salah, a-t-il souligné, il y a l'expérience et le talent pour permettre aux Pharaons de régner encore sur l'Afrique.

"Oui, je suis très confiant et c'est une belle initiative de présenter cette candidature à l'organisation de cette compétition", a-t-il magnifié.

"Cette journée va certainement marquer le retour au premier plan de l'Egypte sur la scène continentale", a-t-il par ailleurs ajouté.

L'Egypte, nation la plus titrée en CAN avec sept trophées, a été désignée mardi pays hôte de l'édition 2019 que le Cameroun devait initialement organiser.

En 2006, les Pharaons avaient remporté la CAN à domicile et s'étaient adjugés les deux éditions suivantes en 2008 (Ghana) et en 2010 (Angola), avec à leur tête le technicien Hassan Shehata.