Madagascar: Atteinte à la sûreté de l'Etat - Mbola Rajaonah, Rolly Mercia et Fidèle auditionnés au Toby Ratsimandrava

Trois autres leaders du « K25 » ont choisi d'ignorer la convocation des enquêteurs.

Mbola Rajaonah, PDG du Groupe RLM Communication, Harry Laurent Rahajason, Coordonnateur général dudit Groupe et Fidèle Razara Pierre, Premier responsable de l'AZ Radio et Télévision ont répondu à la convocation des enquêteurs du Service des Affaires criminelles et spéciales au Toby Ratsimandrava hier. Une convocation faisant suite à une plainte pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, incitation à la haine et à la révolte, et participation à une manifestation non autorisée, déposée en début d'année par la Direction de la Législation et des Contentieux (DLC) au niveau de la Primature. Leur audition a duré plusieurs heures. Malgré les faits qui leur sont reprochés, les trois individus ont pu quitter librement le bureau de la Gendarmerie à Andrefan'Ambohijanahary. Selon une publication qu'il a postée sur son compte « facebook » tout de suite après son audition, Rolly Mercia a déclaré que: « l'enquête au niveau de la Gendarmerie est terminée, c'est désormais au tour de la Justice de faire son travail ». Il n'a également pas manqué de féliciter le président de la République nouvellement élu Andry Rajoelina. Même élément de langage pour le « Boss », Mbola Rajaonah qui n'a pas manqué de demander la clémence du nouveau locataire d'Iavoloha.

Un an ferme. Faut-il rappeler que ces individus sont soupçonnés de financement d'actes de troubles à l'ordre public et recrutement de gros bras. Ils sont également poursuivis pour avoir lancé un appel à l'endroit des partisans du candidat Marc Ravalomanana à ériger des barrages au niveau de chaque quartier et à mettre en place des « Andrimasom-pokonolona ». Faut-il rappeler qu'au mois de mai 2016, le Sénateur Lylison René de Roland a écopé d'une peine d'un an d'emprisonnement ferme pour avoir lancé un appel à la ville morte à l'endroit de la population tananarivienne. Une condamnation qui lui a valu deux années de cavale jusqu'au jour où le tribunal correctionnel d'Antananarivo a annulé sa condamnation lors d'un procès.

Pour leur part, trois autres leaders du « K25 » ont choisi d'ignorer la convocation des enquêteurs.

Mandat d'amener. Il s'agit de la candidate Fanirisoa Ernaivo, Fernand Cello et Ninie Donia. De sources proches du Servie des Affaires criminelles et spéciales, ces individus feront l'objet d'un mandat d'amener s'ils continuent d'agir ainsi. D'après les informations, des éléments des Forces de l'ordre auraient effectué une descente au siège de la Radio et Télévision AZ à Antanimena hier, probablement pour vérifier si le journaliste Fernand Cello a été présent sur le lieu. Quant à la Magistrate Fanirisoa Ernaivo, une source bien informée a affirmé qu'elle a déjà pris le large. La candidate malheureuse du premier tour qui a lancé des propos très virulents à l'encontre du Premier ministre Ntsay Christian et a proféré des menaces à peine voilée contre la Commission Electorale Nationale Indépendante et contre la Haute Cour Constitutionnelle serait déjà partie à l'étranger.

IST. Elle a certainement pu quitter la Grande île avant d'être frappée d'une Interdiction de Sortie du Territoire. Il convient de noter en effet que le 8 janvier dernier, le Ministère de l'Intérieur a sorti une Interdiction de Sortie du Territoire contre quatre leaders du mouvement du « K25 », à savoir, Mbola Rajaonah, Harry Laurent Rahajason, Fidèle Razara Pierre et Fanirisoa Ernaivo. « Une initiative prise suite à une décision de Justice », selon les explications du ministre de l'Intérieur, Razafimahefa Tianarivelo. En tout cas, cette affaire est encore loin de son dénouement. De sources proches du Service des Affaires criminelles et Spéciales au Toby Ratsimandrava, le dossier sera déféré au parquet après l'audition incessamment. Il convient également de rappeler que Mbola Rajaonah a encore plusieurs dossiers en instance au niveau du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) et au niveau du Pôle Anti-Corruption. Histoire à suivre.