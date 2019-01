Madagascar: Marc Ravalomanana - Appel à l'arrêt des poursuites

La démocratie malgache va certainement inspirer les pays africains après le fair-play dont le candidat n°25 a fait preuve à la tombée du verdict de la HCC.

Le candidat n°25 sort de son mutisme 24 heures après la proclamation officielle des résultats définitifs du scrutin du 19 décembre par la HCC. Hier, Marc Ravalomanana a livré un message de paix et d'apaisement où il a renouvelé sa félicitation à l'endroit du nouveau président de la République Andry Rajoelina : « Je lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de la mission qui l'attend. ». Dans son message, Marc Ravalomanana n'a pas oublié de remercier tout le peuple malgache, notamment ceux qui ont voté pour lui : « je vous remercie d'avoir renouvelé votre confiance en moi. Nous devons nous relever. Nous avons besoin de nous réconforter. » Le point saillant de son message a été axé sur un appel à l'apaisement. « Arrêtons les poursuites, les dénigrements et les arrestations. Libérons les personnes innocentes qui ont été jetées en prison. », a-t-il lancé en faisant allusion aux sept individus qui ont été arrêtés sur la Place du 13 Mai samedi dernier et qui sont actuellement placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antanimora.

« Fihavanana ». Par ailleurs, Marc Ravalomanana a lancé un appel au « Fihavanana » et à la solidarité des Malgaches. « Il est temps de concrétiser la réconciliation et de consolider la solidarité entre les Malgaches afin de pouvoir faire face au redressement du pays. », a-t-il affirmé. Avant de conclure : « Ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours de l'espoir. » (Traduction libre : Raha mbola misy ny farany, tsy ho foana ny fanantenana). Le message du candidat n°25 était très attendu par bon nombre d'observateurs. Marc Ravalomanana et son épouse ont déjà félicité à Ambohidahy le couple Rajoelina immédiatement après la proclamation du verdict de la HCC. Ce fair-play du candidat n°25 a été particulièrement félicité par le nouveau président de la République au début de son premier discours à la Nation qu'il a prononcé avant-hier au QG du Mapar à Ivandry.

Chef de l'opposition naturel. Désormais, Marc Ravalomanana est considéré comme le chef de l'opposition naturel au régime d'Andry Rajoelina. Ce statut serait confirmé après les prochaines Législatives dont le calendrier reste jusqu'ici dans l'incertitude. Au niveau de l'Assemblée nationale, et selon l'article 78 alinéa 2 de la Constitution de la quatrième République, l'opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins l'une des commissions. En tout cas, d'après les résultats définitifs du scrutin du 19 décembre proclamés avant-hier par la Haute Cour Constitutionnelle, le TIM de Marc Ravalomanana qui dispose d'une base solide à tous les niveaux est le deuxième grand parti politique à Madagascar après le parti au pouvoir.