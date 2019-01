Madagascar: Communauté internationale - Des messages de félicitations à Andry Rajoelina

Suite à la publication des résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle par la HCC, avec Andry Rajoelina comme nouveau Président de la République, l'on a assisté à une vague de félicitations de la part de la communauté internationale. Il s'agit notamment des Nations-Unies, des Etats-Unis, de la Chine et du Japon.

Nations-Unies. Le Secrétaire général des Nations-Unies prend note de l'annonce des résultats finaux des élections présidentielles par la Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar, et félicite le Président élu Andry Rajoelina. Il félicite également toutes les parties prenantes pour l'achèvement pacifique et en bon ordre des élections présidentielles. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la société civile et les leaders religieux, ainsi que le leadership du Gouvernement, doivent être aussi félicités pour le rôle qu'ils ont joué dans cet évènement historique. Le Secrétaire général continuera à suivre les développements dans le pays aux travers de son Conseiller spécial, M. Abdoulaye Bathily, avec le soutien de l'équipe de pays des Nations Unies sur le terrain, et en étroite collaboration avec l'Union africaine, la Communauté de Développement d'Afrique Australe et les autres partenaires internationaux. Les Nations unies demeurent pleinement déterminées à appuyer le Gouvernement et le peuple de Madagascar dans la consolidation de la démocratie, des droits de l'homme et du développement durable.

Etats-Unis. La déclaration du Chargé d'Affaires américain Stuart Wilson à Madagascar sur le résultat officiel de l'élection présidentielle Malagasy.

« Les États-Unis soutiennent entièrement la HCC et son rôle constitutionnel quand elle a rendu public en ce jour important , les résultats officiels de l'élection présidentiel Malagasy. Nous félicitons l‎e Président élu Andry Rajoelina et le peuple Malagasy pour avoir accompli cette élection démocratique. Nous invitons chacun à respecter la paix et à éviter la violence, à respecter la constitution, la décision de la HCC et le choix de la majorité. Nous, les États-Unis, nous réitérons notre soutien pour la démocratie à Madagascar et nous continuons à nous tenir aux côtés du peuple Malagasy ».

Chine. Le Porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine : « nous tenons à adresser nos félicitations à S.E. Monsieur Andry Nirina Rajoelina pour son élection à la Magistrature suprême de Madagascar. En tant que pays ami de Madagascar, la Chine accorde toujours une grande importance au développement des relations sino-malagasy, et souhaite œuvrer de concert avec Madagascar pour renforcer la coopération de la construction conjointe de « la Ceinture et la Route », et mettre en œuvre les acquis du Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), dans l'optique de porter sans cesse à un nouveau palier le Partenariat de Coopération globale sino-malagasy ».

Japon. « Le Gouvernement du Japon se réjouit de l'élection présidentielle de la République de Madagascar qui s'est déroulée pacifiquement le 19 décembre dernier et félicite chaleureusement SEM. Andry Nirina Rajoelina pour son élection en tant que nouveau Président qui a été annoncée par la HCC le 8 janvier. Le Gouvernement du Japon souhaite que la République de Madagascar fasse avancer davantage la stabilité politique et le développement socio-économique sous la direction du nouveau Président. Le Japon continuera d'appuyer les efforts du Gouvernement malgache pour atteindre ces objectifs et s'emploiera à renforcer davantage les relations amicales et coopératives entre nos deux pays ».