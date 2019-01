Madagascar: Un état de grâce pour le nouveau président

Deux jours après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le calme et la sérénité règnent dans le pays. Les Malgaches ont parfaitement intégré la notion de démocratie. Le verdict des urnes est clair et il faut l'accepter. La passion qui a régné durant ces derniers mois est retombée et il est temps de se tourner vers l'avenir. C'est l'affaire de tous.

Marc Ravalomanana a adressé un message sur son compte facebook. L'ancien candidat a adopté un ton très conciliateur et a appelé à l'union pour le redressement du pays. C'est dans ce sens que doivent tous les efforts car Madagascar a besoin d'unité pour faire décoller une économie très fragile.

En tout cas, les contestataires se sont tus et ont accepté le verdict de la HCC. Les Malgaches dans leur ensemble ont tourné la page de cette élection pour passer aux problèmes qu'ils vont devoir affronter dans leur vie quotidienne. Ils ont parfaitement intégré qu'Andry Rajoelina est à la tête du pays et que c'est à lui d'agir maintenant. Tout le monde attend de le voir à l'œuvre. Il va .bénéficier dans les premiers temps d'un véritable état de grâce. Dans les jours à venir, il y aura la cérémonie de passation entre l'ancien et le nouveau président.

Puis ce sera l'intronisation. C'est après que les choses sérieuses vont commencer. La formation du premier gouvernement permettra de connaître la tendance de nouveau régime. Viendront ensuite les premières décisions. Avec elles, viendront les félicitations ou les critiques de la population. Le pouvoir va devoir s'imposer très vite car beaucoup de promesses ont été faites et la désillusion peut vite survenir si les conditions de vie ne s'améliorent pas. Une opposition va vite se former et l'on espère qu'elle sera un véritable aiguillon pour le nouveau président.