Madagascar: MyCapricorne - Un programme de fidélité commun pour Air Madagascar et Air Austral

Air Madagascar et Air Austral sont en marche vers le succès du partenariat stratégique

Air Madagascar poursuit, avec son partenaire stratégique Air Austral, les actions de redressement de la compagnie.

Les deux compagnies partenaires ont franchi hier, une nouvelle étape de leur partenariat stratégique en procédant au rapprochement de leurs programmes de fidélité. Dorénavant, les programmes de fidélité « Namanko » d'Air Madagascar et « Capricorne » d'Air Austral ne font plus qu'un et deviennent « MyCapricorne ». Un rapprochement qui témoigne de la volonté des deux parties d'ancrer le partenariat dans la durée et dans le respect de la stratégie gagnant-gagnant des deux compagnies. Grace à ce rapprochement, les deux compagnies offrent aux passagers un réseau de destinations élargi, un barème de points plus avantageux. Par ailleurs, la gestion et la consultation du solde des points en ligne composent désormais le panel des nouveaux avantages du programme de fidélité, MyCapricorne, commun aux deux compagnies partenaires, Air Madagascar et Air Austral mais aussi de leurs filiales Tsaradia et Ewa Air.

Nouvelle étape. « Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape fondamentale du partenariat qui lie Air Austral à Air Madagascar depuis plus d'un an maintenant.. Elle donne tout son sens à la philosophie du partenariat stratégique établi entre nos deux compagnies. Un partenariat gagnant-gagnant, fondé sur des principes d'équilibre et de réciprocité au bénéfice de nos clients », a déclaré Marie Joseph Malé, PDG d'Air Austral. Pour sa part Roland Besoa Razafimaharo, DG d'Air Madagascar a indiqué que « le lancement de MyCapricorne signe la première grande réalisation des compagnies partenaires pour cette année 2019. Ce nouveau programme de fidélisation s'inscrit dans la stratégie d'Air Madagascar et d'Air Austral, construite autour d'une vision commune au service de nos clients. Nous sommes heureux de pouvoir proposer, à compter d'aujourd'hui, plus de destinations, plus d'avantages et de flexibilité à nos passagers. Nous sommes persuadés que la concrétisation du projet MyCapricorne augure le succès d'autres projets actuellement en cours de gestation ».