Algérie: L'Algérie est un pays stable par le leadership de son Président, l'engagement de son peuple et la force de ses institutions

- Le Ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a souligné mercredi à Copenhague, lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté nationale établie au Danemark, que l'Algérie est un pays stable grâce au leadership clairvoyant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'engagement de son peuple qui a toujours su surmonter les moments les plus difficiles de son histoire et à la force et à la performance des institutions de l'Etat.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du contact régulier entretenu avec la communauté nationale à l'étranger et du renforcement des liens avec cette communauté, a permis à M. le Ministre de faire part des avancées considérables enregistrées par l'Algérie dans divers domaines, ce qui lui a valu des appréciations positives par de nombreux partenaires internationaux qui considèrent l'Algérie comme un havre de paix, dans un environnement instable, et dont la stabilité est essentielle pour l'ensemble de la région.

"Les réalisations de l'Algérie sont le fruit du leadership clairvoyant du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a su mettre un terme à la tragédie nationale, renforcer la cohésion nationale à travers la réconciliation, relancer l'économie algérienne et redonner à l'Algérie la place qui doit être la sienne au sein du concert des nations", a ajouté Abdelkader Messahel.

Il a également abordé les réformes conduites en Algérie en soulignant qu'elles constituent une expérience réussie et sollicitée, notamment en matière du renforcement de la bonne gouvernance, de l'Etat de droit et de l'ancrage démocratique.

Tout en mettant en valeur la sollicitude constante et personnelle du Président de la République à la communauté nationale à l'étranger et en faveur de la prise en charge de ses préoccupations, le Ministre des Affaires étrangères a indiqué que "la démarche globale de réforme et de développement s'est étendue également à la communauté nationale à l'étranger qui a toute sa place dans ce cadre".

Il a rappelé, à cet égard, les mesures décidées par le président de la République, visant à faire bénéficier les nationaux de l'étranger des dividendes de développement en matière de logement et d'investissement où ils ont les mêmes avantages que ceux de leurs compatriotes résidants en Algérie.

Le Ministre a, enfin, assuré les membres de la communauté nationale présents que le Gouvernement algérien continuera à être à l'écoute de la communauté nationale à l'étranger et poursuivra ses efforts dans ce domaine, notamment en terme de numérisation et de modernisation de la gestion consulaire à l'effet d'améliorer davantage sa qualité au service des ressortissants algériens établis à l'étranger.

Un riche débat a suivi l'intervention du Ministre et au cours duquel les membres de la communauté nationale à l'étranger présents ont marqué leur appréciation pour l'initiative du ministre des Affaires étrangères de les rencontrer. Ils ont également réitéré leur attachement au pays d'origine, à sa stabilité et à son développement et à son rayonnement auxquels ils ont exprimé leur volonté de contribuer.