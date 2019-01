Algérie: Batna - Atelier sur la mise en place des plateformes locales pour la coordination de l'appui conseil

Batna — Un atelier régional sur la mise en place des plateformes locales de coordination pour l'appui conseil a été organisé mercredi au niveau de l'Ecole nationale des forêts de Batna, dans le cadre du programme de renforcement de l'appareil de vulgarisation et de l'appui conseil.

Cette réunion, la 6ème du genre a été marquée par la présence des responsables de la vulgarisation et l'appui des directions des services agricoles et des chambres d'agriculture des wilayas de Khenchela, Oum El-Bouaghi, Sétif, Constantine, Guelma, Souk Ahras et Batna, a indiqué à l'APS le directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Iskandar Mekresi.

Il a ajouté que cet atelier vise à mettre en place les plateformes locales afin de coordonner l'appui et la vulgarisation agricole au profit des agriculteurs et aquaculteurs pour les aider préserver leurs activités et améliorer leurs revenus.

Cette rencontre régionale se déroule conformément aux recommandations des assises nationales sur l'agriculture tenues le 23 avril 2018, a relevé M. Mersin, soulignant que 6 wilayas pilotes, Batna, Djelfa, Médéa, Ouargla, El-Taref et Ain Témouchent installeront prochainement les commissions paritaires.

Il a aussi déclaré que la prochaine réunion sur la mise en place des plateformes locales de coordination pour l'appui conseil sera organisée dans la wilaya Ain Témouchent.

Un atelier national sera organisé, à l'issue de l'évaluation des travaux dans les wilayas pilote et la mise en place des plateformes locales pour coordonner l'appui et la vulgarisation, a fait savoir le même responsable, soulignant que cet atelier sera suivi par l'installation du Comité national de soutien consultatif, puis l'achèvement de la mise en place des commissions paritaires pour l'appui dans le reste des wilayas du pays.

Pour sa part, le sous-directeur de la vulgarisation auprès du ministère de l'Agriculture, Mokhtar Koursi, a révélé que les commissions paritaires mise en place dans le cadre du programme national de la vulgarisation agricole, devront réactiver et insufflé une dynamique à la vulgarisation agricole à travers des concertations avec les différents acteurs, afin de mettre un programme de vulgarisation basé sur les spécificités et les exigences de chaque région du pays.