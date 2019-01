Afrique: Organisation de la CAN 2019 - La CAF choisit l'Egypte

Le pays hôte de la CAN 2019 est désormais connu. C'est l'Egypte qui va abriter le tournoi du 15 juin au 13 juillet 2019. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la CAF, hier, à Dakar au Sénégal. «Après avoir écouté le cabinet d'audit Roland Berger (Le cabinet Roland Berger a été chargé par la CAF d'évaluer les candidatures des pays voulant remplacer le Cameroun, Ndlr), après avoir analysé la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous sommes passés au vote.

Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Egypte qui va accueillir la CAN 2019», a déclaré le président de la CAF, Ahmad, en conférence de presse. L'instance du football africain a opté pour la candidature du pays des Pharaons au détriment de celle de l'Afrique du Sud.

Retirée au Cameroun pour des raisons de retard dans les travaux et d'insécurité, la CAN était à la recherche d'un pays organisateur pour l'édition 2019. L'Egypte organisera la CAN pour la 5ème fois de son histoire après celle de 1959, 1974, 1986 et 2006. Le pays organisera donc la première compétition à 24 équipes.

L'Egypte avait annoncé qu'elle n'était pas intéressée à l'organisation de la can 2019, avant de revenir sur sa décision.

Nul doute que la qualité des infrastructures sportives de ce pays a milité en sa faveur pour accueillir l'édition 2019. Ahmad et son comité exécutif ont certainement estimé que l'Egypte disposant de bons stades était mieux placé pour organiser la CAN à 24 pays avec 52 matchs.

Si le pays dispose d'atouts considérables pour offrir une bonne organisation, le volet sécuritaire suscite des interrogations. En effet l'Egypte, depuis quelques moments, a la réputation d'être un pays de violence. Le pays est constamment le théâtre des attentats.

La menace terroriste plane permanemment sur le pays organisateur de la Can 2019. Après l'attentat du 28 décembre 2018 à Gizeh dont les victimes étaient essentiellement des touristes, un autre attentat a eu lieu au Caire.

Un policier a été tué, le samedi 5 janvier, en tentant de désamorcer une bonne. L'Egypte a seulement cinq mois pour renforcer son dispositif sécuritaire pour offrir une bonne Can au continent.

Car les périodes des grands événements sont des moments de prédilection des terroristes pour commettre des actes ignobles.

Et quand on sait que ce volet sécuritaire a eu un impact sur la décision de retrait de la CAN au Cameroun, le choix de l'Egypte pour abriter la prochaine édition n'est pas tout aussi rassurant.