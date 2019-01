Cote d'Ivoire: La Rotonde des Arts contemporains - Un établissement surbooké jusqu'en 2020

C'est désormais un fait notoire ! La Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020, ne veut laisser aucun secteur d'activités sur le bas côté de la route. Ainsi, le domaine des arts visuels connaît un regain d'activités à telle enseigne que la Rotonde des arts contemporains, logée au sein de la galerie Nour Al Hayat-Plateau, connaît, pour l'année qui s'ouvre, une extraordinaire programmation qui va la meubler.

« Nous sommes surbookés jusqu'en 2020 », rapporte Professeur Yacouba Konaté, directeur général de la Rotonde. Au nombre des activités qui mettront sur orbite cet espace devenu le lieu de ralliement des amis de l'art, l'on note l'exposition "la Renaissance" de Joseph Anouma du 10 janvier au 09 février 2019.

Outre cette exposition qui lance les activités 2019 de la Rotonde, il y aura également celle intitulée "Prête-moi ton rêve" qui se tiendra en octobre 2019. Celle-ci se veut, selon Pr Yacouba Konaté, qui en est le Commissaire général, internationale et itinérante.

Elle prendra ses quartiers dans de grandes galeries des capitales africaines telles que Lagos (Nigeria) ; AddisAbeba(Ethiopie); Dakar (Sénégal); Rabat (Maroc) et naturellement à Abidjan (Côte d'Ivoire). L'autre événement d'envergure des arts visuels, qui mettra Abidjan en ébullition, sera l'exposition de l'artiste Ndoye du Sénégal sur « Les manuscrits de Tombouctou ».

Celle du Tunisien, Ben Khalfallah (Calligraphie), retiendra également l'attention des amis de la Rotonde au même titre que celle de Françoise Huguter (photographe témoin d'une Afrique dans l'histoire). L'on n'oubliera pas les expositions de Kossou Assi du Togo et de Mamadi Seydi (Sculpteur-Sénégal).

Le leadership des animateurs et la qualité des programmations Par-dessus tout, cette année et même au-delà, les arts visuels contribueront au leadership de la Côte d'Ivoire dans la promotion des arts et de la culture.

De plus, la Rotonde des arts contemporains, cet établissement devenu incontournable dans la vie culturelle abidjanaise sera, une fois de plus, l'une des meilleures et grosses attractions dans ce domaine. Mieux, elle apportera surtout une contribution significative à la circulation des œuvres d'art et de leurs créateurs.

A noter, la Rotonde des Arts contemporains, créée à l'initiative de la fondation "Nour Al Hayat" et du professeur Yacouba Konaté, philosophe, critique d'art de renommée mondiale, ancien commissaire général de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) et directeur général du Marché des arts du spectacle africain (Masa), joue un rôle de figure de proue dans la promotion des arts ivoiriens.

Surtout qu'elle regorge déjà, au premier étage, d'un beau panorama de l'histoire de l'art contemporain ivoirien à travers les œuvres des créateurs tels que Frédéric Bruly-Bouabré (l'inventeur de l'alphabet bété) ; Christian Lattier, Jems Robert Koko Bi, Michel Kodjo, James Houra, Samir Stenka, Augustin Kassi pour ne citer qu'eux.

Le rez-de-chaussée, lui, accueille ponctuellement des expositions thématiques et des expositions d'artistes contemporains ivoiriens et internationaux. La Rotonde abritera aussi de grandes conférences et autres rencontres de haut niveau dont l'une portera sur « Mon premier jour ».

Un rendez-vous, au dire de Yacouba Konaté, qui donnera l'occasion à chacun de « raconter son premier jour à New York, à Paris ou expliquer la manière dont nous avons abordé une situation pour la première fois de notre vie».

La Rotonde des arts contemporains, une des très belles structures de promotion artistique d'Abidjan, favorisera encore des expositions, des vernissages, des conférences, des rencontres-débats avec sa très complète et très riche galerie. Pour le bonheur des amis de l'art.