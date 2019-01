Congo-Kinshasa: Elections - António Guterres lance un appel au calme

Le secrétaire général des Nations unies a pris note des résultats provisoires de l'élection présidentielle annoncés par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et appelle à s'abstenir de la violence.

Dans la nuit du 9 au 10 janvier, le candidat Félix Tshishekedi a été proclamé provisoirement président élu de la République démocratique du Congo (RDC). Cette proclamation peut encore faire l'objet d'un recours car les autres candidats ont la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle.

« Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à s'abstenir d'actes violents et à régler tout contentieux électoral par les mécanismes institutionnels établis conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux lois électorales pertinentes », a dit le porte-parole d'António Guterres, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse rendue publique mercredi soir depuis New York.

Par la voix de son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU a félicité le peuple congolais et les acteurs politiques pour le déroulement des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, qui ont connu une large et inclusive participation des partis politiques.

« Le secrétaire général exprime le vœu que la Céni, la Cour constitutionnelle, le gouvernement, les partis politiques et la société civile s'élèveront chacun à la hauteur de leur responsabilité dans le maintien de la stabilité et des pratiques démocratiques en République démocratique du Congo », a souligné son porte-parole.

Le chef de l'ONU a, en outre, réitéré l'appui et l'engagement continus du système des Nations unies, en collaboration avec les acteurs régionaux et les partenaires internationaux, à la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement en RDC.