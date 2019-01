Cote d'Ivoire: Actions gouvernementales - Le Premier ministre s'engage à tenir le cap

document

Excellence Monsieur le Président de la République, c'est avec une joie renouvelée que je voudrais, à l'occasion de ce premier Conseil des Ministres de l'année 2019, vous adresser, au nom du gouvernement, et en mon nom propre, nos vœux les meilleurs, de santé, de paix et de bonheur pour cette nouvelle année.

Ces vœux, Excellence Monsieur le Président de la République, s'adressent également à votre épouse, Madame la Première Dame, aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers.

Nous prions Dieu, le Tout Puissant et le Très Miséricordieux, pour qu'Il vous accorde une excellente santé, ainsi que Sa Grâce et Sa Protection tout au long de cette nouvelle année et au-delà. Qu'Il vous accompagne de sa "baraka" pour la pleine réussite de votre haute et noble mission au service des Ivoiriennes et des Ivoiriens.

Notre souhait le plus ardent est que l'année nouvelle voit se consolider, chaque jour davantage, la paix en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un environnement économique et social propice pour le plein épanouissement de nos chers compatriotes.

Je voudrais, à nouveau, saisir cette heureuse occasion pour saluer les actions de générosité de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, au profit des plus vulnérables de notre société, notamment les femmes et les enfants. Ces actions, dont la portée humaine n'échappe à personne, constituent un complément fort appréciable et indispensable à la politique sociale du gouvernement.

Permettez-moi Excellence, d'adresser également, au nom du gouvernement, nos vœux de bonne et heureuse année à Son Excellence Monsieur le Vice-Président de la République, ainsi qu'à son épouse.

Monsieur le Vice-Président de la République,

Votre appui constant à l'action du gouvernement constitue un réel motif d'encouragement. Chacune de vos interventions représente de réelles sources d'inspiration et d'invite au gouvernement à être plus précis et à aller plus loin et plus vite dans l'action au service de nos compatriotes.

Excellence Monsieur le Président de la République,

L'année 2018 qui vient de s'achever a été une année de grands défis pour le gouvernement.

Sous votre haute autorité, le gouvernement s'est attelé à réaliser les réformes nécessaires à la consolidation de nos acquis, ainsi qu'à la conduite d'actions vigoureuses pour garantir le développement économique et social de notre pays. Ces actions ont concerné tous les secteurs de la sphère socio-économique de la Côte d'Ivoire.

Le bilan de l'action gouvernementale, dans le cadre du Programme d'Actions Prioritaires (PAP) 2018, adopté au cours du Conseil des Ministres du 18 décembre 2018, ainsi que votre message à la Nation du 31 décembre dernier, en ont donné la pleine mesure, confirmant ainsi les importants progrès réalisés par notre pays.

Permettez-moi, Excellence, de citer, à titre indicatif :

La paix et la sécurité consolidées en 2018 ;

Le rayonnement diplomatique de notre pays, consacré par votre présidence des travaux du Conseil de Sécurité de l'ONU le 5 décembre dernier à New York ;

Les résultats particulièrement positifs enregistrés lors de l'émission de l'Eurobond 2018, avec la mobilisation de ressources au niveau historique de 1,700 millions d'euros, avec des maturités à 12 ans et 30 ans ;

L'approbation par le Conseil d'Administration du FMI des conclusions de la 4ème revue du programme avec cette institution ;

Les performances réalisées au niveau du classement Doing Business de la Banque mondiale, faisant entrer, de nouveau, la Côte d'Ivoire dans le TOP 10 des meilleurs réformateurs au monde en matière d'amélioration du climat des affaires après 2014 et 2015 ;

La poursuite des investissements et des réformes dans les secteurs des infrastructures, des transports, de l'éducation et de la santé.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Conformément à vos instructions, l'année 2019 sera pour le Gouvernement « l'année du social ».

Comme suite aux orientations contenues dans votre message à la Nation du 31 décembre 2018, le Programme Social du Gouvernement, d'un montant de 727,5 milliards de F CFA, sur la période 2018-2020 est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des Ministres de ce jour.

Je puis vous assurer, Excellence, que le gouvernement est déjà activement et assidûment au travail pour traduire ce programme en actions concrètes dans chacun des domaines concernés. Il s'agit notamment de la santé, la protection sociale, l'éducation et la formation de nos jeunes, avec un accent particulier sur la jeune fille, l'eau potable et l'assainissement, l'électrification rurale, la promotion de l'emploi des jeunes, l'autonomisation de la femme, de même que l'amélioration du cadre de vie en milieu rural.

En outre, le gouvernement s'attèle à approfondir les différents aspects de la problématique de la cherté de la vie, en vue de prendre des mesures à fort impact, à l'image de la baisse du tarif social de l'électricité que vous avez décidée.

Excellence Monsieur le Président de la République,

En plus du Programme Social du Gouvernement qui constituera la priorité de l'action gouvernementale en 2019, le gouvernement s'attèlera à la mise en œuvre, au cours de cette année, d'autres grandes orientations de votre message à la Nation.

Je voudrais citer :

Le démarrage du dialogue politique, en vue du réexamen de la composition de la Commission Electorale Indépendante. A cet égard, les formations politiques seront saisies cette semaine pour une invitation le lundi 21 janvier ;

L'accélération de la transformation locale de nos principales matières premières agricoles, notamment le cacao, l'anacarde et l'hévéa, en vue d'assurer notre industrialisation progressive, la création de milliers d'emplois et garantir de meilleurs prix à nos braves paysans ;

la mise en œuvre cohérente et complète de la réforme fiscale, en vue d'optimiser le potentiel fiscal de notre économie ;

la mise en œuvre du nouveau Code des Investissements, en vue de maintenir l'investissement privé comme principal moteur de la croissance économique et favoriser l'émergence de champions nationaux ;

l'accélération de la réalisation des grands projets structurants, notamment le train urbain, le quatrième Pont, le Pont Plateau-Cocody, les centrales énergétiques, les complexes sportifs de la CAN 2021, etc.

la réforme du système d'état civil et la mise en œuvre du Registre National des Personnes Physiques (RNPP).

la valorisation du riche patrimoine culturel du pays, en vue de faire du tourisme un des leviers de notre développement.

Excellence Monsieur le Président de la République ;

L'année 2019, année charnière avant l'échéance électorale de 2020, devrait voir se concrétiser les grandes réalisations qui portent votre ambition d'une Côte d'Ivoire émergente, avec une prospérité partagée.

Assuré de votre confiance et de votre soutien, le gouvernement voudrait, par ma voix, s'engager solennellement et pleinement à l'atteinte de cet objectif.

Je voudrais également vous assurer de notre loyauté et de notre engagement total pour la réalisation de votre action de rassemblement et d'union des fils et filles de notre nation, en vue de consolider la paix et la stabilité de notre pays.

A cet égard, nous voudrions vous indiquer que de nombreux Ivoiriens ont été rassurés par votre message lors de la traditionnelle cérémonie des vœux des corps constitués.

Avec l'aide de Dieu, et sous votre autorité, nous réussirons à faire de la Côte d'Ivoire une terre de fraternité, de solidarité et de prospérité.

Excellence Monsieur le Président de la République ;

Excellence Monsieur le Vice-Président de la République ;

C'est sur ces mots d'engagement et d'espoir que je voudrais clore mes propos, en vous renouvelant mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2019.

Je vous remercie pour votre aimable attention.