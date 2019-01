Cameroun: 50 Nouveaux chevaliers de la Science pour la 4ème promotion de l'université panafricaine

Les 50 nouveaux titulaires de Master 2 de l'Institut de gouvernance de sciences humaines et sociales (Paughss ) de l'université panafricaine (Upa), ont reçu leurs parchemins le 21 décembre dernier, au palais des congrès de Yaoundé.

35 lauréats en Gouvernance et Intégration régionale , et 15 lauréats en Traduction et Interprétation. Voilà, les nouveaux lauriers de l'Upa qui ont reçu leurs diplômes de Master 2, le 21 décembre 2018 à Yaoundé. Selon le Prof .

Vincent Ntuda Ebode le directeur du Paughss, il s'est agi d'une formation académique de 26 mois, pour une promotion qui a battu le record d'avoir enregistré 28 nationalités africaines.

Les étudiants en Gouvernance et Intégration régionale, suivent leur formation à Yaoundé, tandis que ceux de la filière Traduction et Interprétation, suivent la leur à Buea (région du Sud-Ouest ), sous la tutelle de l'université de céans. Pour le reste, la moyenne générale de cette 4ème promotion, est de 15,49/20.

Pour le Prof. Adolphe Minkoa She le recteur de l'université de Yaoundé 2 dont l'institution assure la tutelle académique de l'université panafricaine, cela "est devenue une fierté en particulier pour le Cameroun, et pour l'Afrique en général, de former des étudiants par l'Afrique et pour l'Afrique".

Fort courue, la collation de diplômes était présidée par le Prof. Jacques Fame Ndongo le ministre de l'Enseignement supérieur, lequel avait à ses côtés, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, ainsi que plusieurs autorités académiques, dont le Prof. Kassa Beley, Éthiopien, et recteur par intérim de l'université panafricaine.

Vivement que ces nouveaux chevaliers de la Science formés au prix de tous les contribuables africains, ne s'exilent pas et servent l'Afrique !