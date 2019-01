Cote d'Ivoire: Système d'informations foncières de l'AFOR - Les acteurs de la chaîne foncière instruits sur l'étude de faisabilité du SIF

Recueillir les avis de tous les acteurs de la chaîne foncière sur le système d'information foncière (SIF). Ceci, dans le but de permettre à l'Agence foncière rurale (AFOR) de disposer d'un SIF performant et fiable, susceptible d'accélérer et de massifier les procédures de sécurisation foncière.

C'est autour de cet objectif général que s'est tenu, le mercredi 9 janvier, à Abidjan dans la commune de Cocody, l'atelier de présentation du rapport provisoire de l'étude de faisabilité du nouveau système d'information foncière.

Réalisée par l'entreprise KAAVA dans le cadre du Projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire (PAMOFOR), cette étude a réuni autour de la question les acteurs clés de la chaîne foncière, sur la base de l'impact et l'intérêt de leurs activités dans le domaine foncier rural.

En présence du directeur général de l'AFOR, le ministre Bamba Cheick Daniel, et des responsables de KAAVA, les acteurs ont passé en revue le rapport du diagnostic du SIF existant, comprenant une évaluation détaillée de l'ensembles des données, des ressources en technologie de l'information et de la communication et des infrastructures.

Les besoins de chaque groupe d'utilisateurs pour la réalisation d'un nouveau SIF ont été déterminés. L'analyse des procédures de sécurisation foncière avec des logigrammes détaillés et la définition des orientations d'un nouveau SIF ont meublé cette journée de réflexions et d'échanges.

Le PAMOFOR, d'un montant de 25 milliards FCFA, est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers l'AFOR, maître d'œuvre du Programme national de sécurisation foncière rurale.

Avec quatre composantes dont la coordination, le suivi du programme et gestion des connaissances dont la mise en œuvre à donné lieu à la mise à jour du SIF, le projet a été officiellement lancé à Abengourou, le 17 juillet 2018.