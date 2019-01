Gabon: Musique - Ken Kumb annonce son retour

C'est a l'occasion d'un show case live intitulé « Show Time », qui s'est tenu le 28 Décembre dernier au Snack Bar « Caraïbes », que l'artiste Ken Kumb a annoncé la sortie prochaine de son nouvel opus. Une annonce qui a été ensuite portée par l'artiste les heures qui ont suivi dans les réseaux sociaux, notamment facebook, ou l'artiste s'est brièvement exprimé sur la sortie très prochaine de mon maxi single.

Les discothécaires de Libreville et Port-Gentil verront arriver une nouvelle œuvre musicale en ce début d'année 2019. Une œuvre, dont l'interprète est l'artiste Ken Kumb. En effet, lors du show case live que l'artiste a donné au Snack Bar Caraïbes le 28 Décembre dernier, il a profité de ce moment pour annoncer son retour sur le marché du disque gabonais, neuf ans après la sortie de son précédent album.

Ken Kumb nous a donné un peu plus d'informations sur cette annonce qui a surpris plus d'un. En raison du mutisme dans lequel l'artiste s'était plongé depuis belle lurette. Au sujet des titres qui vont composer ce maxi single, l'artiste nous dit ceci : « Le maxi single qui sortira courant Janvier va comporter quatre titres. Des titres, dont je ne peux aujourd'hui vous donner la dénomination pour des raisons de confidentialité. Je peux juste vous dire que parmi eux, il y a aura une reprise d'un des classiques de l'artiste Annie-Flore Batchiellilys et une autre de l'artiste Bakita Santos ».

L'artiste promet de revenir avec un produit qui sera très différent du premier (Matasse), tend au niveau de la production musicale, qu'au niveau des thèmes abordés. Pour se faire Ken Kumb a principalement collaboré avec Jacob et Patrick Moussavou pour les chœurs. Il a aussi bénéficié des multiples talents de Morin qui a lui seul porté la triple casquette d'arrangeur, programmeur et ingénieur de son.

La sortie imminente de cet opus qui est attendue par les mélomanes de la variété Gabonaise sera un savant mélange de rythme Afro et tradi-moderne. Ce maxi single est tout aussi attendu par les compagnons de première heure de Ken Kumb, qui étaient d'ailleurs venus le soutenir lors de son show case live, le 28 Décembre dernier au Snack Bar Caraïbes. Parmi eux Serge Mandrault et le célébrissime Fablove qui a d'ailleurs accompagné l'artiste sur scène. A ces deux grands noms de la variété Gabonaise s'ajoute ceux de Rentch Bengo, Aimé Pounah, Moukson du groupe Evizo Star et Alain Randy. Ce dernier a tenu à dire un mot sur l'artiste Ken Kumb : « Nous connaissons le talent de l'artiste depuis ces premiers pas dans le groupe Be-Pops à Port-Gentil. Avec la sortie de ce maxi qui a été annoncé ce soir par Ken Kumb, le public aura l'occasion de découvrir le talent d'un artiste qui va définitivement intégrer leur programmation musicale dans leur radio et smartphone » .