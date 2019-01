Cameroun: Johanna Mbila - L'ambassadrice des produits de marque

A 25 ans, cette passionnée de mode vient de mettre en ligne une boutique de vente d'articles de créateurs destinés à la gent féminine.

Escarpins en vogue, veste en paillettes sur un jeans « in ». Johanna Mbila ne s'habille pas ainsi que lors des grandes occasions comme la présentation de son E-Shop. La mode lui colle à la peau et c'est pourquoi, elle partage cette passion afin de permettre aux femmes résidant au Cameroun d'être encore plus proches des dernières tendances. Cette diplômée en Master transformation digitale de la Digital School of Paris a décidé de lancer son site de vente de produits de maque destinés aux femmes. Une ambition poussée par la percée du commerce en ligne au Cameroun. « Du fait de l'apparition et du développement du web, le commerce électronique a pris une place considérable. Ce mode de transaction donne la possibilité de s'adapter aux comportements des clients qui font du web leur premier canal d'informations et d'achat » a-t-elle indiqué.

Mis en ligne en décembre dernier, www.jmk-be-elegant-as-you-are.com propose des vêtements, chaussures, parfums et sacs de créateurs aux internautes. Pour avoir une part du marché dans cet environnement fort concurrentiel, la promotrice du site a opté pour la proximité avec sa clientèle, les conseils pratiques d'utilisation des produits achetés et les astuces mode et beauté sur sa boutique en ligne. « Nous sommes très proches de notre clientèle. Nous faisons le live chat afin d'orienter notre client tout au long de son expérience digitale sur notre site. Nous avons également un blog, et c'est ce qui nous différencie des autres sites web », confie Johanna Mbila. A cela s'ajoute l'acquisition du trafic via les référencements naturel et payant.

Autant de techniques et pratiques acquises le long de son cursus académique. Après l'obtention de son baccalauréat en Lettres et Philosophie au collège de la Retraite, la férue de mode a poursuivi ses études en Tunisie d'où elle est sortie nantie d'une licence en marketing général. Elle s'est rendue par la suite en France pour décrocher un Master en marketing digital et E-business et s'est spécialisée en Transformation digitale. Cette native de Yaoundé a occupé de nombreux postes au sein des entreprises parisiennes. Elle a été tour à tour, chef de Projet Marketing Digital à Gestion Immobilier, responsable communication digitale de la Fédération des entreprises de propreté et responsable du pôle digital du groupe Afec.