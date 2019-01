Cote d'Ivoire: Violence en milieu scolaire - Les acteurs du système éducatif de Duékoué sensibilisés

Après les incidents fâcheux survenus à Duékoué, opposant des élèves aux transporteurs en novembre dernier, les Organisations non gouvernementales, «la Génération pour l'émergence d'un nouvel esprit africain (Genesa)» et «la Fédération des organisations unies pour des élections transparentes et apaisées (Foueta)», ont récemment organisé une conférence sur la violence en milieu scolaire.

C'était en présence des représentants d'élèves, des acteurs du système éducatif, des transporteurs et des élus.

Le président de ces deux Ong, Éclaire Amani, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a énuméré les conséquences des violences en milieu scolaire et universitaire. Aussi, a-t-il invité les élèves, les enseignants et les transporteurs à tourner le dos à la violence.

Éclaire Amani les a également exhortés à œuvrer pour la paix en initiant le lancement de différents Prix pour récompenser les acteurs qui œuvreront pour la consolidation de la paix dans la région du Guemon.

Le Directeur régional de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle du Guemon, Coulibaly Appa, le représentant du maire et les représentants des structures de défense des Droits de l'homme ont tous condamné ces violences.

Ils ont pris la résolution de s'impliquer dans cette lutte pour bouter hors du milieu scolaire cette gangrène qu'est la violence.

Il faut rappeler qu'en novembre dernier, l'escalade de la violence en milieu scolaire a dépassé le cadre de l'école et des transporteurs en ont fait les frais. Ceux-ci, en colère, ont semé la désolation au lycée moderne de Duékoué.