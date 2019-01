Tunisie: Un mode de vie facile à adopter

Le «péganisme», c'est quoi ?

Le terme «péganisme» est un néologisme qui vient de l'association de deux termes qui se rapportent à deux régimes alimentaires combinés. Il s'agit notamment du régime «paléo» (une diète basée sur l'alimentation de nos lointains ancêtres privilégiant des aliments naturels à base de protéines présentes dans les poissons, les viandes blanches, les fruits et légumes). On élimine le sucre, les produits transformés ou industrialisés, les conserves et on oublie les pâtes, les céréales, les produits laitiers.

Quant au second terme «vegan», il vient du «véganisme» qui se résume à un mode de vie respectant la nature et qui bannit les produits animaliers de notre assiette.

Cette nouvelle méthode alimentaire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux a été inventée par le médecin américain Mark Hyman qui ne se limite pas à un régime minceur, mais plutôt à un régime bien-être associé à un vrai mode de vie à adopter.

Le «péganisme» tendance culinaire 2019 !

«C'est d'après une vidéo publiée par mon influenceuse préférée sur youtube que j'ai découvert cette nouvelle habitude alimentaire. Et depuis, j'essaye d'appliquer à la lettre ses conseils afin de réussir mon régime, de sauvegarder ma ligne et de préserver ma santé», nous confie Nehla, 22 ans étudiante.

La jeune fille, qui sait bien prendre soin de sa beauté et qui est soucieuse de son état de santé et son bien-être, ne rate pas les vidéos des youtubeuses qui parlent des bienfaits des produits bios ainsi que des recettes et astuces naturelles.

Sa découverte du régime «vegan», puis celui du «pegan», remonte à quelques mois. Selon elle, le régime Paléo-Végan est bénéfique pour la santé de l'être humain, car il mise surtout sur la consommation de tout ce qui est végétal tout en évitant tout ce qui est gras, sucré, salé qui, non seulement fait grossir mais qui a également des effets néfastes sur la santé.

A côté de ce régime bien équilibré, Nehla, qui a d'ailleurs influencé à son tour sa binôme, avec laquelle elle partage une chambre au foyer universitaire, a adopté un mode de vie sain, en pratiquant du sport, au moins pendant une trentaine de minutes chaque jour.

«Normalement, personne ne peut être contre l'idée d'avoir une alimentation saine en consommant moins de conserves, et en évitant dans la mesure du possible les produits à base d'additifs et de colorants... Cela séduit de plus en plus les personnes soucieuses de leur état de santé. Les adeptes du régime "pégan" sont nombreux. Le nombre de vidéos documentaires sur ce mode de vie, publiées sur youtube, le nombre de vues, le nombre d'articles parus pour vanter les vertus de ce régime ont enflammé la Toile».

Ce retour à la nature, tels les hommes des cavernes et les chasseurs qui n'ont pas connu l'époque de produits congelés, industrialisés, pré-cuisinés... fascine de plus en plus une génération qui est confrontée à une très mauvaise hygiène de vie, causée par l'industrialisation, la pollution, le stress et le rythme frénétique de la vie.

Sur le site www.amazon.fr, pas moins d'une dizaine de livres, recettes et de guides pour cuisiner «vegan» sont commercialisés en ligne. Bien notés, en étoiles, et commentés par les internautes, on cite, à titre indicatif quelques titres de livres, comme «Vegan power : optimisez votre santé et vos performances sportives grâce au guide de nutrition végane» de Brendan Brazier ou «Guide nutritionnel vegan» de Sonja Reifenhauser... ..

Sur le réseau social Pinterest, les recherches et les consultations en ligne sur la cuisine vegan ont apparemment battu un nouveau record. La cuisine végane se classe comme la tendance culinaire de l'année 2019. La popularité de cette nouvelle habitude alimentaire vient certainement des avantages et des bienfaits qu'ils présentent pour la santé.

Que contient une assiette «pegan» ?

Les nutritionnistes adeptes du «peganisme» considèrent que le régime «Paléo» et celui «Vegan» sont parfaitement complémentaires. Leur combinaison est intéressante dans la mesure où elle associe : des légumes, des fruits et une petite portion de viande. Quant aux produits laitiers, fruits secs, conservateurs et édulcorants, ils sont à bannir. Voilà le combo à réaliser dans son assiette au quotidien.

D'ailleurs, le nutritionniste, médecin et conférencier, créateur du régime «vegan» (crée en 2015), Mark Hyman, recommande tout simplement de manger les produits faibles en sucre et de privilégier les produits issus de l'agriculture biologique et les fruits et légumes.

Pour les curieux, tous ceux et celles qui veulent tenter l'expérience et adopter le régime pegan, ils peuvent visionner cette vidéo explicative de Mark Hyman sur youtube : «What is the pegan diet? Dr Mark Hyman explains what pegan means».