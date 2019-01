Tunisie: Les Cabistes mettent à profit la trêve

Cela est de bon augure pour l'avenir immédiat du CAB qui s'apprête à une lutte passionnante pour le titre.

Après Samti , voilà Traoré !

Les responsables du club nordiste viennent d'enrôler le Malien Boubaker Traoré pour trois ans et demi, jusqu'à juin 2022. Cet attaquant, formé à l'ASSalmamy au Mali avant de passer au Stade malien, a, selon les dirigeants du CAB, les qualités requises pour animer davantage le compartiment offensif et donc apporter un plus à l'équipe. Chamsseddine Samti en tant que milieu de terrain et Boubaker Traoré, un colosse de 1m 80 comme avant-centre, voilà deux nouvelles recrues dont on dit beaucoup de bien. La concurrence qui est déja rude va le devenir encore plus. L'entraîneur Montacer Louhichi n'aura pas à se plaindre...