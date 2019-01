Algérie: Une cache de munitions découverte à Tamanrasset (MDN)

- Une cache de munitions contenant (27) obus, 2 canons lance-roquettes et un lot de balles a été découverte mercredi, lors d'une opération de recherche menée par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, indique jeudi le Ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 9 janvier 2019, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Tamanrasset (6e Région militaire), une cache de munitions contenant (27) obus de calibre 106 mm, deux (2) canons lance-roquettes sans support, ainsi que (360) balles de calibre 23 mm", précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire "a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), huit (8) orpailleurs et saisi trois (3) véhicules tout-terrain, deux (2) motocyclettes et divers outils d'orpaillage".

Dans le même contexte, des Garde-frontières "ont saisi, à Tlemcen (2e RM), (33) kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à El-Oued (4e RM) et Tébessa (5e RM), (8.255) boites de médicaments, (3.670) unités de différentes boissons et (140) comprimés psychotropes".

En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Barika (5e RM), deux (2) individus en possession d'un pistolet automatique et un fusil de chasse, (6,8) kilogrammes de poudre noire, ainsi qu'une quantité de munitions et divers outils servant dans la fabrication des armes artisanales et le remplissage des cartouches", rapporte également le communiqué.