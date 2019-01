Tunisie: Réalité, perspectives et défis

A cet effet, le ministre du Tourisme, René Trabelsi, a salué les efforts de tous les représentants du tourisme tunisien à l'étranger, rappelant que le premier objectif de son département est d'atteindre neuf millions de touristes à la fin de l'année. Pour lui, cet objectif est réalisable en cas de déploiement de tous les efforts de la part de toutes les parties concernées, mettant ainsi l'accent sur la nécessité de diversifier le produit touristique tunisien.

«Aujourd'hui, il est nécessaire d'améliorer et diversifier le produit touristique tunisien, conformément à une stratégie commune et claire visant à séduire de nouveaux marchés et renforcer les marchés dits classiques. Il serait impératif de miser sur le tourisme écologique et alternatif en vue de diversifier l'offre touristique tunisienne. Je voudrais également souligner le rôle de la communication et de la promotion de la destination en collaborant notamment avec les organes de presse et les journalistes», a-t-il dit, appelant les représentants de l'Ontt à promouvoir davantage l'artisanat tunisien, vecteur de l'identité nationale.

Pour sa part, Neji Ben Othman, directeur général de l'Ontt, a salué la dynamique des représentants de sa structure à l'étranger, considérant que ce «rendez-vous est une occasion pour réunir la famille élargie du tourisme tunisien afin d'aborder les principales problématiques de ce secteur et en trouver les solutions».

Adhérant à cette principale idée de rendre le produit touristique encore plus performant et attractif, Afif Kchouk, président de l'Union nationale de l'industrie hôtelière, a appelé à assurer un montant de l'ordre de 4 milliards de dinars pour la remise à niveau du produit touristique hôtelier. « Les bénéfices des hôteliers, en dépit de l'amélioration des indicateurs touristiques, restent minimes en raison de la question de l'endettement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 120 hôtels sont toujours fermés à cause de leurs dettes», a-t-il rappelé.

Prenant part également à ce séminaire, le président-directeur général de Tunisair, Ilyes Mnakbi, a rappelé le rôle historique du transporteur national dans l'appui au secteur touristique tunisien laissant entendre que Tunisair a, depuis sa création, assuré des voyages à environ 120 millions de voyageurs dont 80 millions de touristes.

Programmes de promotion

Les présentations des différents marchés touristiques étaient au cœur de ce séminaire, il s'agit notamment des stratégies à même d'assurer une campagne efficace de promotion touristique à l'étranger. Les représentations de l'Ontt s'étaient déclarées prêtes à assumer la concrétisation de ces programmes.

A cet effet, la représentation touristique en Allemagne a expliqué que sa campagne de promotion en faveur de la destination démarrera dans quelques jours ciblant la saison estivale, idem pour celle qui s'active au Royaume-Uni, ayant présenté un programme important pour promouvoir le tourisme culturel et médical en Tunisie.

Wahida Jaïet, représentante de l'Ontt aux marchés britanniques et irlandais, a affirmé, dans ce sens, que son bureau œuvre actuellement à promouvoir le tourisme de bien-être en vue de séduire des curistes britanniques et irlandais, vu le grand potentiel de ce type de tourisme.

Si les différentes parties ont été unanimes sur la nécessité d'améliorer, diversifier et moderniser le produit touristique tunisien, les représentations touristiques de l'Ontt à l'étranger ont également souligné le recours à la digitalisation des programmes promotionnels ciblant notamment les réseaux sociaux et les blogueurs.

Le séminaire a été clôturé par des recommandations faites notamment par les représentants de l'Ontt à l'étranger, qui ont appelé à multiplier la liaison aérienne charter de la Tunisie et à augmenter leurs budgets destinés aux différentes stratégies de communication et de promotion.