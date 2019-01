Tunisie: Démonstration de force

ESS : Bdiri, Kechrida, Abderrazak, Boughattas, Ben Aziza, Aouadhi, Hanachi, Belarbi (Brigui), M'sakni (Methenani), Bienvenu (Adama), Bayou

ST : Amdouni, M'hadhebi, Bel Akrimi, Mihoubi, Bnina, Hadda, H. Chikhaoui, Homri (Trabelsi), Junior, Nshuti (Ben Khmiss), Sfaxi

Entre l'ESS et le ST, il fallait s'attendre à une rencontre disputée et équilibrée. Mieux, il n'y a pas eu de round d'observation et ce sont les locaux qui ont réussi, dès la 2', à imposer leur style de jeu et d'ouvrir le score par Hanachi qui a bien exploité un centre d'Iheb M'sakni. Après ce but précoce marqué par les Etoilés, ces derniers se sont reconquevillés inexplicablement dans leurs zones. Cette manière d'évoluer a permis aux Stadistes de dominer le milieu de terrain adverse et de mener des attaques par le duo Sfaxi et la nouvelle recrue stadiste Nshuti. Mais sans danger, puisque la défense étoilée bien regroupée et vigilante a annihilé ces pseudo attaques. Il a fallu attendre la 22' pour voir enfin une attaque fort bien menée par Junior qui a vu son tir puissant passer tout juste à côté du gardien Bdiri. Cette chaude alerte a fait réveiller les attaquants étoilés et à la 23', Belarbi -- meilleur joueur sur le terrain -- mena une attaque sur le côté gauche et servit Bienvenu qui n'a trouvé aucune peine pour aggraver le score pour son équipe qui ne demande pas plus de ces cadeaux stadistes. A 2 à 0, Lemaire -- pour sa première sortie avec l'ESS -- est dans les anges. Touchée dans son amour-propre, l'équipe stadiste a été incapable de faire face à ces assauts étoilés qui n'ont trouvé aucune difficulté pour tripler la marque par Aouadhi face à une défense stadiste figée (33'). Heureusement que l'arbitre siffla la fin de la première mi-temps pour que le ST n'encaisse pas d'autres buts.

La vitesse supérieure

Après la pause, M'kacher devait inciter ses joueurs à prendre des risques pour réduire le score. Il a effectué deux changements en incorporant Ben Khmiss et Trabelsi, ce duo a réussi à redonner un second souffle à une équipe stadiste trahie par sa défense. Et à la 55', Aouadhi perdit la balle au milieu de terrain, Chikhaoui mena l'attaque et servit Sfaxi qui d'un tir croisé réduisit le score. Alors que les Stadistes multiplièrent les assauts, M'sakni lança Bienvenu pour mener une attaque, mais Hadda fit tomber l'attaquant étoilé, ce fut le penalty qui fut exécuté admirablement par Aouadhi.

A 4-1, l'ESS géra le reste de la rencontre, mais le ST en profita pour menacer sérieusement l'arrière garde étoilée par Trabelsi et Chikhaoui. Le nouvel entraîneur a profité de ce score pour lancer Brigui, Mathneni et Adama, ce dernier a failli marquer son premier but, mais Amdouni était bien placé pour annihiler sa tentative.

Lemaire a réussi sa première sortie en infligeant une démonstration de force face à un ST trahi par sa défense et son milieu de terrain dominé par son vis-à-vis étoilé.