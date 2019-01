Tunisie: Cinéma - De la contrefaçon

Or, de près, les inquiétudes des cinéastes ne cessent de croître. D'abord, la fameuse Commission d'aide à la production, qui n'est que consultative, s'est réunie au mois de décembre 2018. Elle a statué sur les dossiers et remis ses résultats, mais le ministre de la Culture n'a pas encore dit son dernier mot et n'a donc pas signé le rapport de la commission. Et les cinéastes, dont les projets ont été soumis à la commission, se consultent ou sollicitent les journalistes pour savoir si leur scénario a été sélectionné.

Comme de coutume, la composition de la Commission est toujours contestée, pourquoi tel membre et pas un autre? L'un n'a pas les compétences, l'autre manque de crédibilité et ainsi personne n'est satisfait ni de la commission ni de ses résultats. Pour sa part, le ministre essaie soit de valider le rapport de la commission, soit d'équilibrer la balance pour éviter l'ire des professionnels.

In fine, certains projets de films seront aboutis et d'autres pas, en raison de l'insuffisance des moyens financiers. En effet, 400 ou 500 mille dinars, montant de l'aide de l'Etat, ne permettent pas la production d'un film. Il faut alors chercher ailleurs, ce qui n'est pas garanti vu la conjoncture économique du pays et les mesures de protection adoptées ailleurs, notamment en Europe. Les cinéastes se querellent pour des pécules et se trouvent endettés en fin de parcours.

Il y a ceux qui ont trouvé la parade en réalisant leur film avec les moindres coûts, cela se répercute sur l'œuvre. Certains cinéastes n'ont pas froid aux yeux et ont même eu l'audace de faire du copier-coller. Récemment, une cinéaste d'un court métrage, en l'occurrence Nidhal Guiga, a été soupçonné de contrefaçon. En effet, son film «Astra», qui plus est a été récompensé du Tanit de bronze des JCC 2018, présente des ressemblances avec un autre court métrage irlandais «How was your day» (Comment était ta journée) de Damien O'Donnell d'après le scénario de Nollaig Rowan, prix du jury au SXSW film festival 2016. «Chbabek El Janna» (Les Frontières du ciel) de Fares Naânaâ n'est-il pas inspiré du film italien «La Chambre du fils» de Nanni Moretti ? De même le long métrage «Regarde-moi» (Fi inaya) de Néjib Belkadhi sur le syndrome d'Asperger présente quelques ressemblances avec la série française «Mon fils un si long combat» ou encore «Dachra» de Abdelhamid Bouchnak, un genre de la série policière américaine «Cold Case : affaires classées».

Les membres de la commission sont appelés à plus de vigilance pour que les films tunisiens évitent les contrefaçons de films internationaux. Les cinéastes et auteurs de scénario devraient jouir de plus de créativité, d'authenticité et d'exigence et ne pas céder à la facilité.