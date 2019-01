Tunisie: Mobilisation contre l'exercice illégal du métier

A cet effet, le Comd a plaidé pour plus d'efforts, impliquant aussi bien le ministère de la Santé que les citoyens, afin d'éradiquer ces pratiques, et a appelé à fermer les locaux destinés aux pratiques illégales et accroître les campagnes de sensibilisation visant à mettre en garde les citoyens des risques encourus dans ce contexte.

Le Comd a rappelé dans son communiqué qu'il n'a cessé de faire face aux intrus en déposant des plaintes auprès du procureur de la République contre les contrevenants en vertu de la loi n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste. Il rappelle aussi que ces actions ont abouti à la condamnation des contrevenants à des peines d'emprisonnement et la fermeture de leurs locaux.

Le Comd a tenu à préciser que le nombre des cas enregistrés dans le contexte de l'exercice illégal du métier n'est pas élevé tout en mettant en garde contre ses risques.