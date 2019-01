Tunisie: Un pont entre l'université et l'emploi

Le projet en question est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus + et regroupe des universités tunisiennes et étrangères.

Il vise plusieurs objectifs, dont l'établissement d'une plate forme qui va servir de pont entre les offres des entreprises et les demandes des étudiants. Le projet Tuned est aussi appelé à réaliser une première enquête de profil et une deuxième pour l'insertion professionnelle, indique Samir Srairi, directeur du Bureau des études, de la planification et de la programmation au sein du ministère. Ajoutant que les efforts sont aujourd'hui concentrés sur les entreprises pour renforcer le partenariat entre l'université et le monde du travail non seulement pendant la formation mais aussi après l'obttention du diplôme.

Entre l'offre et la demande

Le coordinateur du projet Tuned, Enrico Dongiovanni, a mis en exergue le soutien du ministère à ce projet, soulignant à cette occasion que 9 universités tunisiennes sont associées à ce projet (Monastir, Jendouba, Gabès, Gafsa, Sfax, Sousse, Kairouan Carthage, ainsi que quatre partenaires étrangers (Consortium interuniversitaire Alma Laurea en tant que coordinateur de ce projet, université de Grenade en Espagne, université de Chypre, université de Naples Federico II, Union des universités de la Méditerranée).

C'est une conférence de dissémination et de rencontres entre les représentants des unités et des entreprises. La finalité du projet est de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché du monde des diplômés en Tunisie par un système certifié de l'assurance qualité, ajoute notre interlocuteur. Ce système est assez simple car il s'agit d'une plateforme web de rencontres entre l'offre et la demande, et l'étudiant est tenu à s'enregistrer sur cette plateforme pour permettre aux entreprises d'identifier sa candidature.

Les participants, dont des hauts cadres et représentants du ministère, de différentes entreprises et sociétés, ainsi que des présidents et des vice-présidents des universités, des membres du bureau exécutif de la Conect, se sont aussi penchés sur les stratégies et les mécanismes de partenariat entre les universités et l'environnement socioéconomique pendant la phase de formation des étudiants et les stratégies et les mécanismes de partenariat entre universités et environnement socioéconomique après l'obtention du diplôme, ainsi que les recommandations à prendre en considération dans le cadre du projet Tuned.