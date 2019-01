Tunisie: CAF Ligue des Champions - L'Espérance de Tunis veut surprendre Horoya AC

La phase de poules de la Ligue des Champions africaine se jouera vendredi et samedi. Huit matchs sont prévus dans les quatre groupes de la compétition avec l'entrée en lice du tenant du titre, l'Espérance Sportive de Tunis.

Les Sang et Or affrontera demain, vendredi 11 janvier 2019, dans la capitale guinéenne, l'Athlétique club de Horoya, dans le cadre de la première journée de la phase de poules (groupe B) de la Ligue des Champions. Les protégés de Mouine Chaabani, sont tenus de faire une bonne entame et d'assurer dès le match aller afin de se positionner en tête de leur groupe.

« On est champion en titre certes, mais on va encore essayer d'aller loin. Et ça commence dès demain contre Horoya AC. On est ici au grand complet. On va jouer sur nos valeurs, chercher un match nul, à défaut, a confié Mezni, entraîneur adjoint Espérance Tunis. Horoya est une bonne équipe. Ils ont un potentiel assez fort, ils ont une ligne d'attaque très forte, donc c'est à nous d'être fort défensivement. C'est pas facile de jouer ici et de rentrer avec un résultat positif. On doit être très concentré pour gagner ce match. On va jouer sur notre valeur. »

Les espérantistes leaders du championnat tunisien, iront en Guinée avec un moral au beau fixe après leurs récentes performances et notamment la victoire au dernier derby de la capitale face au Club africain (2-1). Vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions d'Afrique, l'Espérance de Tunis compte mener une belle nouvelle campagne pour défendre son titre.