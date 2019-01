Afrique: Ligue des Champions CAF - Horoya AC - Objectif, battre l'Espérance à domicile !

Après les tours préliminaires, la phase de poule de la Ligue des Champions d'Afrique reprend doit de cité cette semaine avec des affiches alléchantes. L'unique représentant guinéen dans cette compétition, le Horoya Athlétic Club de Conakry sera face à l'Espérance de Tunis, ce vendredi, 11 janvier au stade du 28 septembre.

Les deux clubs n'en seront pas à leur premier duel, ce vendredi dans la capitale guinéenne. En effet, ce sont les Sang et Or avaient privé le HAC de la qualification pour les 8èmes de finale de la Ligue des champions 2017, il y a un peu moins de deux ans. Quoiqu'il en soit, le champion de Guinée 2017-2018 et actuel leader du championnat 2018-2019, se rappellera surement avoir déjà battu l'EST (2-1/16ème de finale retour LDC 2017) et tentera de prendre ses trois premiers points dans la poule B sur son terrain. Selon un responsable du staff technique, l'objectif est de gagner à domicile et surtout de marquer plus de buts.

« Je suis préparé par rapport à l'adversaire. Nous allons défendre notre identité de jeu, même si on sait aussi qu'on doit s'adapter au jeu de l'adversaire, puisque c'est une équipe championne d'Afrique. Il faut penser à les aborder avec toute notre considération. Comme on le sait dans une compétition, il est important de prendre le maximum de points à la maison. Nous jouons le plus gros match du groupe, donc on doit gérer la rencontre, par rapport à la vérité de ce match. Jouer notre match et faire très attention lorsqu'on perd le ballon devant puisqu'ils sont rapides en contre », a dit de façon sereine Patrice Neveu sur le site officiel du club.

A en croire ses propos, ce match avec l'Espérance de Tunis sera certes difficile mais pas un saut à l'inconnu pour le club car ils ont acquis beaucoup d'expériences pour avoir joué plusieurs équipes maghrébines. Le Horoya abordera cette rencontre avec un moral ragaillardi. « L'état d'esprit c'est de tout faire pour aller en quart de finale. J'ai dit à mes joueurs que cette compétition se joue sur six matches, avec des évènements et des émotions. On peut être mené au score et malgré tout gagner le match. Il faut être solide mentalement pour sortir de la poule, déjà on sait que le premier match c'est chez nous, il est donc primordial avoir un mental solide,» a renchérit le technicien français

Après la pluie le beau temps, Patrice Neveu s'est beaucoup solidarisé avec la famille des « rouge et blanc » : « Je suis dans une meilleure disposition pour pouvoir travailler, je connais beaucoup mieux mes joueurs, mes dirigeants, c'est pourquoi les matches du championnat ont fait du bien. Actuellement l'équipe est en confiance, pour moi c'est un plus, cette solidarité ».

Pour cette première journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions, le staff technique du HAC pourra compter sur les deux nouvelles recrues du club, les deux internationaux burkinabés, à savoir, l'ailier droit Yacouba Mando et l'avant-centre Bassirou Ouedraogo.