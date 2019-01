Afrique: Ligue des Champions CAF - Le CS Constantine en mission difficile à Sousse

Le CS Constantine entame ce vendredi la phase des poules de la Ligue des Champions africaine, en affrontant au stade olympique de Sousse le Club Africain de Tunis, pour le compte de la 1re journée du groupe C.

Fondé en 1898 et considéré comme étant le plus grand club algérien, le CS Constantine participe pour la première fois de son histoire en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique après avoir été sacré champion d'Algérie la saison dernière. La rencontre s'annonce des plus difficiles pour les Constantinois au vu du niveau de l'adversaire qui n'est plus à présenter et qui est habitué à prendre part pratiquement chaque saison aux compétitions continentales.

« On est tous impatients de jouer ce match face au Club Africain et on sait qu'il sera difficile. Mais on est bien armés pour aborder cette rencontre avec toutes nos forces et prétendre à un bon résultat à Sousse pour donner de la joie aux Sanafir et à tous les Algériens, » a confié le milieu de terrain Fouad Haddad.

Les poulains de Denis Lavane qui sont sur une bonne dynamique, avec un enchainement de bons résultats, auront à cœur de réaliser un match plein avec l'objectif de glaner les trois points de la victoire ou à défaut au moins le point du match nul.

« On aura à en découdre avec un adversaire solide habitué à jouer les compétitions africaines. On doit se méfier du Club Africain qui renferme en son sein des joueurs de valeur et d'expérience. Mais on n'ira pas en Tunisie pour faire du tourisme mais pour revenir au pays avec un bon résultat. On croit en nos capacités et on va tout faire pour gagner et bien entamer cette phase des poules » , a ajouté le joueur avant de poursuivre : « On doit rester concentrés sur notre sujet tout en évitant de commettre des fautes à l'approche des 18 mètres, sachant qu'ils ont des attaquants spécialistes des balles arrêtées comme Oussama Derradji. On doit aussi saisir la moindre occasion pour marquer et mettre en doute l'équipe adverse. On doit aussi rester solides derrière et tenir le coup sur le plan physique sachant qu'il y aura beaucoup de duels et d'engagement physique lors de cette rencontre. »

Il n'est surtout pas question de rentrer bredouille à la maison pour cette première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions.