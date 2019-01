Congo-Brazzaville: Commémoration - Le Congo célèbre la Journée du civisme

Institué en août dernier par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, l'événement est célébré le 11 janvier, sur l'ensemble du territoire national.

« Le civisme face aux défis du développement socio-économique et culturel », tel est le thème de la première édition.

L'objectif visé est de vulgariser la politique nationale en matière d'éducation civique, de promouvoir les activités socio-éducatives, culturelles et sportives en vue d'éveiller et d'affermir la conscience civique ainsi que la stimulation de l'esprit patriotique, la conception et la mise en œuvre des actions de formation pour le développement de la conscience civique.

« Le civisme est l'un des piliers de notre société mais il est, comme elle, en crise. Même si les citoyens vivent individuellement de bonnes valeurs, notre société se porte mal tant qu'ils n'assumeront pas davantage leurs responsabilités vis-à-vis de la collectivité, tant qu'ils ne seront pas davantage imprégnés du sens civique », a déclaré la ministre Destinée Hermella Dougaka, dans la déclaration du gouvernement lue en prélude à cette journée.

L'importance de cette journée, a-t-elle poursuivi, répond à la nécessité d'un éveil pratique des Congolais au sens du patriotisme parce que le pays doit mener un véritable combat économique, culturel et technologique.

Déplorant l'incivisme de la population, la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique a souligné que les comportements déviants en milieu jeune, la corruption dans les administrations publiques et privées, la concussion, la fraude, les vols et les viols, la cybercriminalité, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et bien d'autres sont autant des maux qui retardent le développement du pays.

Notons que la Journée nationale du civisme sera marquée par une causerie-débat sur les différents thèmes, dans la salle de la préfecture de Brazzaville.