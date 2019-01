Algérie: Plus de 60 produits agricoles sont labellisables en Algérie

Alger — Plus de 60 produits agricoles labellisables ont été recensés au niveau national en vue de les valoriser et de les rendre concurrentiels sur les marchés extérieurs, a affirmé mercredi à Alger le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

"Deux produits sont déjà labellisés et reconnus, à savoir la figue sèche de Béni Maouche (Béjaia) et la datte "Deglet Nour" de Tolga (Biskra) et le secteur œuvre à valoriser et à labelliser le maximum de produits agricoles en vue de les protéger et leur conférer la valeur ajoutée qu'ils méritent, a déclaré le ministre lors de l'inauguration du Grand marché de Yennayer 2969 des produits du terroir et de l'artisanat, en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et du Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said.

A l'occasion de cette manifestation, organisée à la ferme pédagogique d'Alger à Zéralda et qui se poursuivra jusqu'au 12 janvier), M. Bouazghi a fait état de la prochaine labellisation d'un troisième produit local, en l'occurrence l'olive de Sig, "La Sigoise", afin de permettre son exportation.

Il a indiqué, à ce propos, qu'une commission a mise en place au niveau de son département et qui active au niveau national avec des associations agricoles locales pour valoriser et labelliser les produits locaux dans chaque région du pays.

Cette commission œuvre également en collaboration avec les associations agricoles locales à la revitalisation de l'espace rural foisonnant de produits, riches et variés, grace aux efforts des enfants de chaque de région, a-t-il ajouté.

Concernant la 9ème édition du Grand marché des produits du terroir et de l'artisanat, le ministre s'est félicité de cette manifestation animée par plus de 90 exposants, venus de plus de 30 wilayas, affirmant que ce genre d'exposition devrait être organisée à travers les différentes wilayas du pays, car les produits du terroir propres à chaque région sont d'une grande qualité et méritent d'être valorisés et labellisés.

Pour M. Bouazghi, cette manifestation met en avant la variété et la qualité des produits agricoles de chaque région du pays grâce à la diversité régionale et climatique qui caractérise le pays.

Les nombreux visiteurs de ce salon se sont vu proposer plusieurs produits de terroir et d'artisanat, notamment différentes sortes de miel et de pattes (Rechta, Trida, Berkoukes ...), des fromages locaux, des gâteaux traditionnels, des dattes, des confitures, des épices, ainsi que des vêtements et des bijoux.

En marge de cette exposition, un grand concours sera organisé pour la préparation du couscous avec la participation de 16 cuisiniers professionnels, a fait savoir le président de l'Association nationale des produits du terroir et organisateur de cette manifestation Sid Ali Lahlou, ajoutant qu'il sera procédé vendredi prochain à l'organisation d'un autre concours pour les cuisiniers amateurs au profit de 40 femmes.