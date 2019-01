Cote d'Ivoire: Bédié - Un ticket avec Soro n'est pas exclu en 2020

Interviewé par RFI, sur un ticket ( Présidence et vice-présidence ) avec Guillaume Soro à la présidentielle ivoirienne de 2020, le Président du Pdci Rda, Henri Konan Bédié a dit que cela n'est pas exclu, précisant quand même aussitôt qu'un ticket avec quiconque d'autre n'est pas non plus exclu.

Dans l'interview réalisée jeudi 10 janvier 2019, à Daoukro en marge d'un déjeuner de Nouvel an avec les journalistes, et diffusée vendredi 11 janvier 2019 sur la radio, l'ex allié du Rdr dans le Rhdp est revenu sur les mêmes griefs depuis août 2018, contre le Rhdp, et Alassane Ouattara.

Henri Konan Bédié a notamment mis en avant son expérience passée de gestion des affaires publiques dans le pays , pour laisser entendre que l'actuelle politique menée par le chef de l'État ivoirien, pourrait déboucher sur une situation difficile à maîtriser, sans nullement citer d'une part le coup d'État dont il a lui-même été victime en 1999, ni d'autre part une insurrection comme comme au Burkina Faso en 2015, situations auxquelles il pouvait faire allusion.

S'agissant du problème de renouvellement du personnel politique, face aux perspectives de candidatures en 2020, d'Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo et de lui-même, le Président Bédié a dit qu'il s'agit d'être surtout conforme à la loi, laissant entendre que la question du renouvellement du personnel politique, n'est pas le plus important.

Il a précisé que l'équipe du Pdci devant participer aux négociations avec le gouvernement à partir du 22 janvier 2019 , est déjà constituée en vue, selon lui d'une reforme en profondeur de la Commission électorale Indépendante, et d'un nouveau découpage électoral.

Pour lui, tous ceux qui seront membres du Rhdp parti unifié à compter du 26 janvier 2019, s'excluront eux-mêmes du Pdci-Rda, laissant entendre que la qualité de militants de Pdci, de Duncan, Achi et des cadres du mouvement Pdci-Renaissance, qui refusent la rupture du parti avec le Rhdp, ne serait plus évidente à cette date.