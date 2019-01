Ile Maurice: Saint-Aubin - Un policier mêlé à une affaire de drogue

Il a tenté d'empêcher l'arrestation d'un présumé trafiquant de drogue hier, jeudi 10 janvier. Le constable Kevin Jeanette, âgé de 24 ans et affecté au poste de police de Souillac, a été interpellé.

L'opération a eu lieu à Saint-Aubin. L'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la division Sud a retrouvé dix sept doses de drogue synthétique, deux rouleaux de cannabis et Rs 2000 que les policiers soupçonnent de provenir du trafic de drogue sur Jean Michel Andy, un homme âgé de 48 ans.

Mais le constable Kevin Jeanette, qui était sur les lieux au moment de l'interpellation, s'est violemment prix aux limiers de l'ADSU et a tenté d'empêcher son arrestation. Rajoo Andy, un autre de ses proches, était sur les lieux aussi. Les deux ont été arrêtés.

Jean Michel Andy répond d'une charge provisoire de trafic de drogue et il a été maintenu el cellule policière.

Quant au constable Jeanette et Rajoo Andy, ils sont accusés provisoirement de obstructing police in the exercise of duty in the Dangerous Drug Act et ont retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 25 000 et une reconnaissance des dettes de Rs 100 000.

Les procédures pour la suspension du policier ont été enclenchées.