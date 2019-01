Maroc: Le MAS se renforce

Le Moghreb de Fès (MAS) vient de renforcer ses rangs par quatre nouveaux joueurs dans l'espoir de renouer avec les bons résultats et se donner les moyens de retrouver l'élite du football (Botola Maroc Telecom D1).

Ces recrutements ont concerné essentiellement l'attaque. Il s'agit de l'avant-centre Cherqui Al Bahri et de l'ailier gauche Mahmoud Mehdi, qui évoluaient au Wydad Temara. Ils ont signé pour deux ans et demi.

L'entraîneur Hicham Idrissi pourra également compter sur le milieu offensif Mohamed Zghinou, qui a contribué la saison dernière à la montée du Mouloudia d'Oujda en Botola Maroc Télécom D1. Zghinou s'est engagé pour un an et demi avec le MAS.

En plus, un latéral droit renforcera l'équipe durant les six prochains mois. Il s'agit de Rochdi Ali, qui a défendu auparavant les couleurs du Wydad de Casablanca, de l'Olympic de Safi, du Mouloudia d'Oujda et du Chabab Atlas Khénifra.

Par ailleurs, certains joueurs qui n'ont pas convaincu l'entraîneur des Tigres Jaunes devraient quitter l'équipe.

Champion du Maroc à quatre reprises (1965, 1979, 1983 et 1985) et vainqueur d'une Coupe de la Confédération africaine, d'une supercoupe de la CAF et de quatre Coupes du Trône (1980, 1988, 2011 et 2016), le Moghreb de Fès tente depuis des années de s'extirper de la deuxième division, où il évolue actuellement.