Algérie: Production céréalière - Constantine, un modèle de performance

La wilaya de Constantine constitue "un modèle de performance" en matière de production céréalière qui a atteint près de 3 millions quintaux la saison dernière, a considéré jeudi à Constantine le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Peche, Abdelkader Bouazghi.

S'exprimant lors des travaux d'une rencontre nationale sur le développement de la filière céréalière à laquelle ont pris part 37 wilayas et des représentants des différentes instances centrales de financement et d'accompagnement, le ministre a indiqué que la wilaya de Constantine avait donné, lors de la précédente saison agricole, "un exemple d'une région qui s'est investie pleinement dans le développement de la filière stratégique de céréale".

Le respect de l'itinéraire technique a été à l'origine de cette performance, a souligné M. Bouazghi, rappelant également que la wilaya de Constantine réalise des avancées palpables et considérables dans le domaine des légumineuses.

Qualifiant cette rencontre nationale, de "halte de grande importance" pour la filière céréalière et la stratégie nationale mise en place dans ce domaine, le ministre a affirmé que toutes les mesures nécessaires ont été prises entre autres, la disponibilité de semences et d'engrais de qualité pour améliorer davantage la production nationale en céréales.

Dans ce sens, le ministre a déclaré que des sessions d'orientation et de formation en collaboration avec les établissements techniques et scientifiques ont été déjà lancées à travers le territoire national au profit des agriculteurs et producteurs pour un meilleur rendement en la matière.

Appelant les différents intervenants (agriculteurs, administration, institutions de financement et d'accompagnement) à oeuvrer en rang uni pour booster cette filière, le ministre a précisé que cette rencontre nationale qui vient couronner plusieurs rencontres régionales à Constantine et Tiaret, se veut "un espace de concertation pour faire sortir une feuille de routes pour la préservation des résultats obtenus jusque-là et l'amélioration de la production céréalière".

La rencontre à laquelle ont pris part plusieurs intervenants dans le secteur agricole vise à mettre à jour les connaissances des producteurs et investisseurs dans le domaine de la production céréalière notamment dans les volets de l'amélioration de l'itinéraire technique.