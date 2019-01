Algérie: Messahel s'entretient à Copenhague avec son homologue danois

Copenhague — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu un entretien jeudi à Copenhague, avec son homologue danois, Anders Samuelsen, portant sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement.

M.Messahel, qui effectue une visite officielle au Danemark, a évoqué avec son homologue danois "les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement, notamment dans le domaine économique à travers l'accroissement des échanges commerciaux et la promotion des investissements dans les deux pays".

Les deux ministres ont passé en revue "l'état de la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre des résultats de la visite de M. Samuelsen en Algérie en mars dernier".

A ce titre, ils se sont félicités "des avancées enregistrées dans ce cadre et ont exprimé leur engagement à poursuivre leurs efforts pour explorer de nouveaux domaines de coopération à meme d'apporter une valeur ajouté supplémentaire à la coopération algéro-danoise".

Les relations entre l'Algérie et l'Union européenne ont également fait l'objet d'échanges lors de cet entretien.

Les deux ministres ont, par ailleurs, procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intéret commun, notamment la situation dans la région, au Mali, en Libye, en Syrie et au Sahara occidental ainsi que les question liées à la lutte contre le terrorisme, les politiques de déradicalisation et le phénomène de la migration clandestine.

Au terme des discussions, les deux ministres ont procédé à la signature d'une déclaration d'intention sur la coopération dans le domaine maritime.

Ils ont également annoncé la finalisation des discussions sur l'accord portant sur la non-double imposition qui sera signé à travers le canal diplomatique.