Madagascar: Surveillance intégrée des Maladies et Riposte (SIMR) - Sortie du « macro guide » hier

Hier au Le Pavé Antaninarenina s'est tenu un évènement qui est censé renforcer les capacités de la Grande île et de ses acteurs majeurs dans le secteur de la Santé publique à réduire les taux de létalité et de morbidité dans le pays. Il s'agit de la sortie officielle du macro guide sur la surveillance intégrée des Maladies et Riposte (SIMR), fruit du travail commun de nombreux partenariats techniques et financiers, notamment celui du ministère de la Santé publique et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le SIMR est en effet un mécanisme, voire une procédure qui permet de détecter et déclarer à temps les maladies lors d'évènements majeurs impactant ou menaçant la santé publique, tels que les épidémies. Ces déclarations et détections dans les temps améliore aussi la communication et coordination au niveau des acteurs ; mais aussi et surtout, il permet de prendre des mesures plus efficaces et pragmatiques, pour mieux endiguer les épidémies.

Contexte. Si l'application du SIMR réussit dans le domaine de la santé publique, la population peut espérer moins d'épidémies mortelles, ou du moins un endiguement plus rapide et plus efficace de celles-ci, dans les années à venir. De source auprès du MINSP, la première édition du guide technique de la SIMR a été adopté par la Grande Ile, il y a 18 ans, en 2001. Entre temps, des adaptations et des actualisations ont été apportées pour une meilleure adéquation au contexte. En 2005 et en 2010 sont sorties des versions, mettant respectivement l'accent sur la surveillance épidémiologique et les innovations en termes de riposte contre les épidémies, dans le contexte de globalisation. Ensuite, pour une plus grande efficacité, des améliorations et des révisions ont été apportés pour une meilleure adéquation à l'évolution du contexte malgache, pour aboutir à la sortie officielle d'hier.