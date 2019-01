Madagascar: OIF - Appel au rassemblement

Comme ses pairs de la Communauté Internationale, l'OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) adresse - par le biais de la secrétaire générale, Louise Mushikiwabo - ses messages de félicitations au nouveau président de la République, Andry Rajoelina « pour sa brillante élection », pour reprendre ses termes.

Les messages de félicitations sont également adressés à l'ensemble des institutions qui ont participé à l'organisation de la présidentielle, en l'occurrence, le chef d'Etat par intérim, la Haute Cour Constitutionnelle (Hcc) et la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) et dont les efforts, selon l'OIF, ont abouti à des « élections crédibles dans un climat apaisé » et soutenus par l'Union africaine, à travers le Haut Représentant Ramtane Lamamra.

Œuvrer ensemble. Néanmoins, l'OIF appelle le nouveau président « dans un dynamique de rassemblement à œuvrer avec l'ensemble de la nation pour relever les défis du développement du pays et du bien-être de sa population ». Jusqu'ici, le nouveau président a toujours tendu la main dans cette optique liée au développement de Madagascar. Dans le camp adverse, les messages de félicitations ont été formulés et les appels à l'arrêt des poursuites ont été lancés, mais le fait de participer ou non au futur gouvernement demeure une interrogation. Justement, sur ce point, les 21 ministères qui vont composer le futur gouvernement respecterait, d'après nos sources, la parité mais nous ignorons s'il est , comme à l'accoutumée... « inclusif ».