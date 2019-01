Madagascar: Stephan Narison - Félicitations au nouveau Président

A l'instar des personnalités politiques, le professeur Stephan Narison, au nom de l'AGMM, a tenu également à féliciter Andry Rajoelina pour son élection en tant que nouveau Président de la République Malgache. «

Souhaitons qu'il arrive à réaliser tous les projets qu'il a promis au peuple malgache durant la campagne électorale et qu'il ne déçoive pas la population durant son mandat. Toutefois, nous ne devons pas seulement l'observer mais l'aider dans ces tâches et qu'il s'ouvrira aussi à tous les citoyens mais ne va pas seulement se limiter à son entourage », a-t-il soutenu. Et lui d'ajouter : « Je salue aussi Monsieur Marc Ravalomanana et ses supporters par leur comportement pacifique malgré les différentes anomalies rencontrées depuis le début de cette élection présidentielle. Ce qui indique qu'ils ont surtout cherché l'intérêt commun de la nation plutôt que leurs intérêts personnels.

Toutefois, je blâme le CENI et la HCC qui n'ont pas pris leur responsabilité dans l'organisation de cette élection malgré les grands moyens qu'on a mis à leur disposition. Ce qui a causé plusieurs anomalies tant au 1er qu'au second tour. Anomalies qui ont engendré les mécontentements des candidats et de la population. Je souhaite que ce soit une leçon que la CENI et la HCC doivent retenir pour éviter ces erreurs pour les prochaines élections ».