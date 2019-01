Algérie: Le secteur de l'Education célèbre le Nouvel an amazigh à travers les écoles

Alger — Les établissements éducatifs à travers le pays ont célébré jeudi le Nouvel an amazigh 2969 à travers des activités culturelles et de loisir organisées dans le but de préserver le legs culturel national riche et diversifié.

Lors d'une cérémonie animée par les élèves de l'école "Mohamed El-Ghazali" à El-Mouradia, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a indiqué que ces activités éducatives "consolident et ancrent le concept de Nouvel an amazigh auprès des générations montantes, mais aussi renforcent l'unité et la cohésion du peuple algérien".

"Cette dimension joue un role majeur dans la préservation du legs national et met la lumière sur la profondeur de la culture et de l'histoire algériennes", a ajouté la ministre appelant, dans ce cadre, les professeurs à dispenser un cours sur la célébration du Nouvel an amazigh (Yennayer) prévu par la Constitution de 2016.

Faisant savoir que le secteur de l'Education "oeuvre graduellement et continuellement à préserver l'enseignement de Tamazight à travers toutes les wilayas du pays, sachant que 44 wilayas enseignent actuellement cette langue", elle a souligné que la célébration officielle de Yennayer depuis l'année dernière est intervenue pour consolider le legs culturel amazigh avec ses différentes appartenances dans les différentes régions du pays.