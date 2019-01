Congo-Brazzaville: Bijoux - L'accumulation de colliers, une tendance toujours à la mode

Vous vous apprêtez et le choix semble coriace sur le collier à porter : ras de cou ou sautoir ? C'est l'hésitation qui se mêle. Cependant, et si vous en mettez deux, trois voire quatre ? C'est possible avec les colliers multi-rangs, qui sont facilement adoptables.

La tendance en vogue depuis quelques années déjà semble prendre de plus en plus de l'ampleur, grâce aux influenceuses modes et aux vendeurs en ligne qui en présentent un tas d'atouts, modernes et élégants. Des modèles, il y en a une panoplie sur le marché et ce, de diverses couleurs à travers différentes matières.

Les colliers multi-rangs sont une tendance qui évite, évidemment, de choisir entre plusieurs colliers que nous préférons. Ainsi, ces colliers habillent joliment le cou dans un style moderne, chic et décontracté, que ce soit en journée ou en soirée.

Assurément, pour un meilleur rendu de colliers multi-rangs, on évitera plusieurs ceux qui sont lourds. Le mieux, c'est de collectionner des colliers fins, plus ou moins assortis les uns aux autres. Par ailleurs, il faut les choisir de sorte qu'ils soient de longueurs différentes et en limiter le nombre à cinq maximum. Par exemple, on peut se permettre un ras de cou, une chaîne légèrement longue avec pendentif et un sautoir pour mettre en valeur son amas de bijoux et parer son cou.

En outre, le port de colliers multi-rangs exige de dégager le buste pour ne pas avoir un look surchargé. En cela, il est plus beau de porter soit un haut décolleté ou en forme de V, soit un top au col haut mais de couleur sobre, soit un tee-shirt au col rond, etc. En effet, la tenue doit être bien réfléchie en vue d'éviter le ridicule.

Notons que la beauté d'un collier multi-rangs, joint ou séparé, réside aussi dans la différence de ses pendentifs ou breloques. Choisissez des modèles tendance comme une lune, un cœur, une étoile, une pierre scintillante, une lettre, etc.