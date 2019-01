Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Une table ronde en l'honneur des jeunes porteurs de projets

Porteurs de projets et passionnés du monde des affaires au Congo se sont réunis, le week-end dernier à Brazzaville, sous la houlette des animateurs de l'émission radiophonique "Jeunesse et entrepreneuriat".

La rencontre, la première du genre, s'est tenue sur le thème « Investir et entreprendre au Congo en 2019 ». Elle a réuni une centaine de jeunes, des chefs d'entreprise et autres personnalités parmi lesquelles l'ancien ministre des zones économiques spéciales, Alain Akouala; Gervais Hugues Ondaye, commissaire général du Fespam; Dior Linvani, expert-comptable; et Elwin Gomo, chef d'entreprise.

Chacun dans son domaine a peint l'écosystème entrepreneurial congolais tant dans le secteur public que privé. Les sous thèmes comme le rôle de l'Etat, les secteurs prioritaires à investir, les difficultés de financement, l'attitude d'un bon entrepreneur et la clé de la réussite ont, entre autres, constitué la trame de la table ronde.

Dans un environnement où plusieurs jeunes sont au chômage, la création d'entreprise, les sessions de coaching et d'orientation à l'entrepreneuriat paraissent comme des solutions indéniables. « Cet événement a pour but de mettre en face les jeunes, férus de l'entrepreneuriat, aspirants, entrepreneurs, de chefs d'entreprise, pour échanger sans langue de bois sur les problèmes clés de l'entrepreneuriat et de son écosystème. Tout cela s'inscrit dans la juste logique de donner la parole à la jeunesse », a indiqué Mikhael Gatsé, initiateur de cette rencontre.

Du fait que le concept de l'entrepreneuriat est en vogue en République du Congo, cette rencontre lance ainsi les hostilités pour cette nouvelle année. Croisons les doigts afin de voir ce genre d'initiatives produire des fruits, de façon concrète.