Congo-Brazzaville: Tourisme - Congo Brazza mon amour, une page Facebook au service de la beauté et de la richesse culturelle du pays

De la biodiversité aux infrastructures, Congo Brazza mon amour expose largement un contenu dense sur la nation congolaise en vue d'en faire une terre attrayante.

Créée en 2018, la page dont l'auteur se veut anonyme compte aujourd'hui plus de onze mille abonnés.

Misant sur la beauté esthétique, cette page Facebook prend le temps de soigner ses images et de les rendre sublimes en vue d'éblouir les internautes au premier regard.

Congo Brazza mon amour ne poste pas que des images à en couper le souffle. Cette page présente des vidéos, des images prises d'en haut avec vue globale sur un espace, des historiques et de petites brèves d'informations. En effet, elle fait un zoom de certaines zones riches du pays que d'autres n'oseront jamais explorer en vue d'en changer les appréhensions. « Contrairement à tout ce qui se dit de négatif sur le Congo, ce pays est bien riche et beau qu'on ne le pense. Le tourisme est en berne alors qu'il y a tant d'espaces à explorer. Et c'est en cela, le but de cette page », ont déclaré ses responsables.

De son contenu, on peut y dire qu'il est recherché. Congo Brazza mon amour sillonne les départements, les villes et villages pour en montrer la culture, la richesse et la beauté. Elle informe tant les congolais que la population d'ailleurs.

Dans un post du 1er novembre 2018, Congo Brazza mon amour a fait jaillir l'image de la grotte Nkila Ntari, située dans le village Nkila Ntari, à mi-chemin entre Mouyondzi et la Bouenza. La plupart des commentaires se résument en félicitations et émerveillement face à de telles découvertes.

Dans une autre publication datant du 4 novembre 2018 sur la localité d'Impfondo, Congo Brazza mon amour a pris le soin d'en préciser la situation géographique, le nombre d'habitants, les différents quartiers, le climat qui y règne et d'en présenter la beauté et l'atmosphère en photos. Cela a vraiment enchanté les abonnés dont certains se sentent intéresser à visiter cette localité de la République du Congo.

Si vous recherchez des lieux à visiter au Congo, rendez-vous sur la page Congo-Brazza mon amour, vous aurez certainement de l'inspiration. Bon vent au tourisme en ligne !