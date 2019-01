Tunisie: Le derby banlieusard au menu

En poule A, La Marsa invaincue tout au long de la phase aller, recevra un adversaire solide et plus expérimenté qu'elle, à savoir son voisin Al Mawani de La Goulette. Ainsi, ce duel constituera un bon test pour les deux équipes.

Dans la même poule,trois équipes partiront favorites en rencontrant des adversaires du bas du tableau. Il s'agit du tenant du titre Tronja, 2e, qui recevra Métline, lanterne rouge, Outik, auteur de très bons résultats en phase aller, qui rencontrera Yris, une équipe tout juste moyenne et Read Olf, 3e, qui s'opposera à Al Mourouj avant-dernier. Enfin, la rencontre Mornag-l'Aouina s'annonce équilibrée en raison du niveau rapproché des deux équipes.

Kérib-Assomaa : le choc

Le match choc aura lieu à Al Kérib. Il opposera l'équipe locale, une des révélations au cours de la phase aller, à Assomaa, deuxième au classement. Du beau spectacle en perspective. Dans les autres matches, les équipes les mieux classées seront à l'abri. Elles partiront avec les faveurs du pronostic. Ainsi, la mission du leader Béni Khiar sera facile face à Al Hawaria, avant-dernière. Kéribis, deuxième dauphin avec Assomaa, s'opposera à Tazarka, lanterne rouge, et Dar Chaâbane, 3e, recevra Al Maamoura avant-dernière. Le match devant opposer Hammamet à Siliana constituera un bon test pour l'équipe visiteuse d'évaluer ses prédispositions face à un adversaire très difficile à manier chez lui.

En poule C, la rencontre attractive sera celle qui opposera le leader Ouerdanine à un de ses dauphins, à savoir Ahely Sahely. Ainsi, les débats s'annoncent passionnants et très disputés. Et si la mission du deuxième dauphin, à savoir Read Star Sousse, sera facile en rencontrant Ksar Hélal, avant-dernier,celle du troisième dauphin, en l'occurrence Saheline, s'annonce difficile, en s'opposant à Al Messadine intraitable à domicile. En poule D, le match choc opposera le second du classement, le Club Gafsien, à Mettorech, 3e, et ayant réalisé de bons résultats à l'aller dans sa première saison en championnat national. Les deux autres rencontres de la même poule seront bien suivies et très disputées. Elle opposeront des équipes du bas du tableau. Regueb lanterne rouge recevra Tataouine, avant-dernier, et l'équipe de Sbeïtla jouera contre sa voisine Feriana, toutes les deux en bas du tableau.

Le programme

Demain

Tronja-Métline

Tazarka-Kéribis Korba

Al Kérib-Assomaa

Ouerdanine-Ahely Sahely

Kesar Hélal-Read Star Sousse

Mettorech-Club Gafsien

Dimanche

La Marsa-Al Mawani

Yris-Outik

L'Aouina-Mornag

Read Olf-Al Mourouj

Hammamet-Siliana

Al Hawaria-Béni Khiar

Dar Chaâbane-Al Maamoura

Al Messadine-Saheline

Sbeïtla-Feriana

Regueb-Tataouine