Tunisie: Le gouvernement au pas de charge

Entrée en exploitation en juin 2020

Prononçant son mot à l'issue de la cérémonie de remise des autorisations, le chef du gouvernement a affirmé que le démarrage des travaux de ces quatre projets éoliens et de la centrale solaire de Tozeur constitue une étape marquant un véritable départ dans la transition énergétique de la Tunisie vers les énergies renouvelables. Il a souligné, à cet égard, que des projets similaires seront réalisés très prochainement dans le cadre des régimes des concessions et des autorisations afin d'accélérer la cadence de la transition énergétique de la Tunisie. Il a également déclaré que la ratification des présentes autorisations s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement à l'action qu'effectue le ministère de l'Industrie et des PME dans le secteur des énergies renouvelables. Trois des présents projets entreront en exploitation en juin 2020. Le projet éolien du site Djebel Kchabta relevant du gouvernorat de Bizerte entrera en exploitation au mois de novembre de l'année en cours. « Nous appelons à ce que ces délais soient respectés. Représentant 12 % de la production totale des énergies renouvelables, que nous avons fixée auparavant à 1000 mégawatts à l'horizon 2021, cet investissement éolien, dont le coût s'élève à 400 millions de dinars, représente un départ concret vers des énergies renouvelables pour tous les citoyens», a annoncé le chef du gouvernement. Par ailleurs, il a précisé que le gouvernement n'hésitera pas à lancer des actions pilotes en termes de projets dans le secteur des énergies renouvelables au profit des habitants des quartiers populaires.

Production de 1.800 mégawatts d'énergies renouvelables à l'horizon 2020

De son côté, le ministre de l'Industrie et des PME a déclaré que le gouvernement a élaboré un programme pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables avec une capacité de 1.800 mégawatts répartis entre les énergies éoliennes et photovoltaïques dans le cadre des régimes des autorisations, des concessions et de l'autoproduction. Ce programme vise à réduire le déficit colossal de la balance énergétique dont la Tunisie souffre et qui s'est accentué durant ces dernières années en raison de la baisse de la production nationale en hydrocarbures et la dégringolade du dinar tunisien. S'étalant sur la période 2017-2022, la phase préliminaire dédiée à la réalisation des études est désormais achevée. Feriani a affirmé, à cet égard, qu'une dynamique dans le secteur des énergies renouvelables est en train de voir le jour et que le ministère s'attelle à respecter les délais annoncés.

Des projets dans le cadre des régimes des concessions et des autorisations

En effet, dans le cadre des régimes des concessions, le ministère de l'Industrie et des Pme a lancé, en mai 2018, des appels d'offres restreints pour la réalisation de projets éoliens et photovoltaïques pour la production de 1.000 mégawatts. Les résultats des appels d'offres restreints pour les 800 mégawatts ont été annoncés durant le mois de novembre dernier. Les comités spécialisés sont en train d'effecteur le dépouillement pour les 200 mégawatts restants. Dans le cadre du régime des autorisations, Slim Feriani a précisé que le ministère a lancé deux appels à projets. Les résultats du premier appel à projets ont été annoncés au mois d'août dernier avec l'octroi de six autorisations préliminaires pour une production photovoltaïque de 10 mégawatts par site de production avec des tarifs qui variant entre 117 et 177 millimes le kilowatt par heure, outre les quatre autorisations préliminaires pour une production photovoltaïque de 1 mégawatt par site avec des tarifs variant entre 172 et 248 millimes le kilowatt par heure. Ce qui représente des prix compétitifs, affirme le ministre. Le deuxième appel à projets pour la production totale de 190 mégawatts d'électricité, dont 70 mégawatts photovoltaïques et 120 mégawatts éoliens qui ont été remportés par les quatre sociétés précitées, a été clôturé au mois de décembre dernier.

Par ailleurs, Slim Feriani a déclaré que son département est déterminé à aller de l'avant dans le régime des autorisations. Il publiera, durant le mois de mars prochain, un appel à projets pour la production de 160 mégawatts d'électricité à partir des énergies éoliennes et photovoltaïques.