Tunisie: Le sport au service du tourisme

Durant une semaine, plus de 400 Français, de tout âge, ont pris part aux différentes compétitions. Un vrai régal qui a redonné âme à une région qui fait partie déjà de la mémoire des cinéphiles. De par son caractère sportif, cette manifestation a permis d'expédier une belle carte postale de ces lieux à travers la couverture médiatique dont elle a bénéficié, puisque l'on a enregistré la présence de plusieurs chaînes de TV françaises en plus de la presse spécialisée.

Le site «Star Wars» transformé en QG

Philippe Genesio, président de l'association «Les défis du monde», nous a déclaré que l'idée des Défis du chott lui est venue à l'esprit lorsqu'il a visité la Tunisie pour la première fois. «J'ai beaucoup apprécié ce pays et admiré surtout le désert avec ses dunes et ses canyons. Un paysage que nous avions voulu mettre en exergue... Depuis 24 ans, nous avons, à chaque fois, introduit des nouveautés pour donner plus d'envergure à cette manifestation».

Pour cette 24e édition, les concurrents ou ceux qui ont atteint la ligne d'arrivée ont été accueillis dans le décor sublime de «Star Wars» qui s'est transformé en un Q.G où se mêlaient organisateurs, staff médical et représentants de la presse de tous bords. La 24e édition a été un succès total et plus de 400 participants venus de l'hexagone ont rallumé la flamme vive d'un tourisme saharien qui bat de l'aile depuis 2011. Ce rassemblement est sur le point de devenir l'une des concentrations sportives les plus reconnues de l'Afrique du Nord et l'organisation des défis du chott est conçue avec un tel souci de détail que n'importe quel apprenti sportif se trouvera à l'aise en plein désert par 40°C. L'encadrement médical et l'organisation sans faille de l'Office du tourisme tunisien avec une météo clémente ont tout fait pour choyer les heureux parmi ceux qui ont traversé la Méditerranée du nord au sud.

Allier sport et tourisme

Tombés sous le charme du décor, de la chaleur de l'accueil dans la ville aux deux printemps, ils ont promis d'y revenir surtout que la prochaine édition, la 25e du genre, marquera le ¼ de siècle de cette manifestation devenue une date clé dans l'agenda des sports pédestres et qui accueille des férus alliant le sport au dépaysement.

En effet, «Les défis du chott» témoignent une fidélité inébranlable à notre pays et si l'on excepte les deux années qui ont suivi la révolution du jasmin, Philippe Genesio et son staff ont toujours été là pour marquer le démarrage de la saison touristique au Sahara.

La 25e prévue pour le mois d'octobre 2019 sera une fête dans la mesure où le staff d'organisation voudrait marquer un quart de siècle dans ces contrées. «Le nombre des participants connaîtra certainement une hausse mais nous ne voulons pas dépasser un certain seuil parce qu'au-delà, ce ne sera plus gérable. Célébrer 25 ans de présence à Tozeur, ce n'est guère un fait anodin et la fête sera grandiose. Déjà la date est marquée sur les calepins de nos fidèles participants qui ne manqueront pas d'en parler à leurs amis», conclut Philippe Genesio.